Opio impreziosita da una nuova opera del vignettista Kristian

Opio è un villaggio dell’arrière pays della Costa Azzurra che ospita delle opere create dal disegnatore e vignettista Kristian.

Nei giorni scorsi è stata inaugurata una nuova opera, “L’arbre à rencontres”, una scultura ad altezza naturale che dà luce e colore alla residenza per anziani Ovélia.

A “firmare” l’opera il “dessinateur” Kristian e il “plasticien” Gilles Deverchère. L’opera si inserisce nel progetto del Ministero della Cultura francese: “Un immobile, un’opera”.