COYA Monte-Carlo riapre con un viaggio culinario da (ri) scoprire firmato dalla Chef Victoria Vallenilla Gallardo

Monte-Carlo Société des Bains de Mer continua a voler far condividere alla sua clientela un’esperienza unica, pur preoccupandosi del suo benessere in questo contesto così inedito. COYA Monte-Carlo vi dà appuntamento sulla sua terrazza vista mare, immerso in un nuovo angolo di verde. Grande novità di questa stagione: la Chef Victoria Vallenilla Gallardo che assume il comando delle cucine di COYA Monte-Carlo, portandosi appresso tutto patrimonio di influenze venezuelane e caraibiche.



Un viaggio culinario unico dalla terrazza circondata dai giardini dello Sporting Monte-Carlo, lontani da tutto e da tutti e peraltro così vicini a ogni cosa, di fronte al mare, in una cornice ripensata dalle stesse equipe di COYA Monte-Carlo. Una stagione che comincia all’ora di pranzo, per poi darvi appuntamento per la cena.

COYA Monte-Carlo e le sue cucine sono ormai orchestrate dalla Chef Victoria Vallenilla che prende i comandi del ristorante fusion, attingendo alle sue ispirazioni venezuelane. In effetti Victoria Vallenilla, di origine venezuelana, ha acquisito l’arte del cucinare stile « Monte-Carlo » all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, dove ha lavorato per 3 anni, per poi d’intraprendere l’avventura COYA Monte-Carlo sin dalla sua apertura, motivata dalla voglia di tornare alle origini e di esaltare i sapori della sua infanzia. Questa cuoca è ben presto stata promossa Sous-Chef, e quindi Chef, contribuendo all’arte gastronomica del ristorante con un tocco moderno e gustoso.



Per un momento in tutta serenità, il COYA Monte-Carlo ha predisposto per la sicurezza dei suoi clienti e collaboratori il programma Monte-Carlo Cares, un certificato sanitario rilasciato dal Bureau Veritas, di modo che la più esclusiva tra le destinazioni d’estate sia anche la più sicura.

Informazioni pratiche



Dal 26 aprile : pranzo e cena, da mercoledì a domenica inclusi,

Orari di apertura : dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 21:45

COYA Monte-Carlo al Sporting Monte-Carlo - 26 avenue Princesse Grace, Monaco

https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant/coya

Informazioni/prenotazioni: +377 98 06 20 00