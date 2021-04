Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. L'Escarène (Foto)

Questa volta in sella alla sua motocicletta, Danilo Radaelli ci accompagna alla scoperta di un vero gioiellino che si trova ad una ventina di minuti di auto da Nizza: l’Escarène.

L'Escarène in un antico villaggio dell'entroterra di Nizza, a metà strada tra il mare e il Parco Nazionale del Mercantour è servito dalla linea ferroviaria Cuneo – Breil – Nizza.



Con le sue piazze, le sue fontane e le case medievali, i vecchi quartieri L'Escarène si contraddistingue come emblema della tradizione della Provenza.

Le acque del Paillon attraversano il villaggio, vecchi ponti sono ancora essenziali mentre si distinguono, per la bellezza, la Chiesa Saint-Pierre ès Liens, con le sue du ecappelle e la sua bella facciata barocca.

Da “vedere” la Cappella dei Penitenti Neri e la Cappella dei Penitenti Bianchi.

Più della metà del suo territorio è costituito da boschi di pini e querce, con sentieri segnalati per facilitare passeggiate ed escursioni.

Per raggiungere l'Escarène dal centro di Nizza, si risale verso la valle del Paillon in direzione Drap-Contes –Sospel e si imbocca la dipartimentale 2204 in direzione Escarène che si trova ad 8 km da Nice Est.