Forza della Natura oltre 12.000 presenze registrate nei primi quattro giorni della manifestazione

Prosegue con successo la manifestazione dedicata a Libereso, che nella giornata di ieri ha superato la quota di 12.000 presenze grazie ad un flusso continuo di contatti sui canali social e sulla piattaforma multimediale del gruppo Morenews, che è media partner della manifestazione.

Tutti gli appuntamenti online organizzati dall’Associazione Libereso Guglielmi, guidata dalla figlia Tanya, sono stati seguiti con grande interesse: Grande successo per le dirette, che hanno registrato una media giornalieri di circa 3000 contatti. In particolare ottimi risultati per la partenza della Staffetta di cucina dedicata a Libereso, l’incontro organizzato da CNA imperia con Patrizio Roversi, l’incontro su Libereso e famiglia Calvino di Calendario Valtellinese e lo show cooking di cucina naturale con le ricette di Libereso.

“Un’esperienza molto positiva - conferma Claudio Porchia, ideatore e coordinatore della manifestazione – nonostante la distanza siamo riusciti a coinvolgere un pubblico molto ampio condividendo le esperienze e la lezione di Libereso. Ci sono state molte richieste di partecipazione che ci hanno spinti a prolungare la manifestazione a domenica 2 maggio con un evento dedicato ai fiori eduli. In tutti gli eventi abbiamo portato la sua passione per la natura, il rispetto per l’ambiente e l’attenzione per una alimentazione sana, divertendo e coinvolgendo persone anche molto lontane da Sanremo e che non avevano conosciuto Libereso. Senza parlare dell’emozione di aver unito il ricordo di un personaggio straordinario con temi di grande attualità e la soddisfazione di aver fatto apprendere la lezione di Libereso anche a chi ancora non lo aveva incontrato prima. Ci avviamo a chiudere questa edizione con slancio e non escludiamo visto il grande successo di prevedere anche una edizione di Forza della Natura estiva per questo anno colpito dalla pandemia. Poi ovviamente ci prepareremo al nuovo appuntamento del 2022, sempre dal 20 aprile al 1° maggio, forti di questa esperienza positiva e con la speranza che il Forte di Santa Tecla sia nuovamente agibile dopo l’intervento di ristrutturazione”.

Gli aventi ancora in programma e che si potranno seguire sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/liberesoguglielmi), sul gruppo facebook (https://www.facebook.com/groups/59750360348) e sulla piattaforma multimediale del gruppo Morenews, (www.sanremonews.it) che è media partner della manifestazione.

Sulle stesse pagine sono ancora disponibili gli eventi già trasmessi.

26 aprile lunedì

· ore 18.00 "Il primo giardino dei Calvino a Sanremo: villa Angerer tra storia e botanica" con Elga Bianchi Cova, Presidente P.A.C., Marco Alberti, docente Istituto D. Aicardi e Marco Macchi, a cura dell'associazione “Ponente Ambiente Cultura”

· ore 21.00: “I fiori commestibili in cucina” show cooking con lo chef Domenico Virgilio del ristorante La Barca di Rho (MI) e Giovanna Mazzoni a cura di Hortives Milano

27 aprile martedì

· ore 17.00 "Colori, profumi e mimetismo delle orchidee spontanee del Ponente ligure" immagini di Valentina Pulinetti con i commenti di Alfredo Moreschi

· ore 18.00 “Storie e ricette per portare la natura in tavola” incontro con Eleonora Matarrese, la cuoca selvatica con Claudio Porchia

28 aprile mercoledì

· ore 17.00 "La scuola parentale e l'educazione in natura: un approccio a misura di bambino". La comunità educante “Seminarmonia” intervista Cecilia Fazioli, autrice del libro "La scuola parentale" per Terranuova edizioni. Conduce Christian Gullone

· ore 18.00 “La Cipolla Egiziana e Libereso. Una storia di Agro biodiversità del Ponente Ligure con Marco Damele

29 aprile giovedì

· ore 11.30 proiezione del Film “Il cuoco contadino” di Luca Guadagnino. Un cortometraggio che parla di un cuoco, del suo territorio e della natura che porta nei suoi piatti. Il cuoco è Paolo Masieri del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo. Introduce la professoressa Barbara Antenucci. Evento in collaborazione con IIS Ruffini Aicardi

· ore 17.00 “Quando la Birra incontra l’Uva” incontro con Andrea Filippini dell’Az. Agr. SIEMÀN che produce Vini Naturali e Birre a Fermentazione Naturale nel rispetto dell’ambiente. Conduce Andrea Camaschella con interventi di Diego Lupano. A cura di www.italiangrapeale.org

· ore 18.00 presentazione del progetto "Star Flower, contest NASA” con Marco Nigro a cura di Hortives Milano

30 aprile venerdì

· ore 18.00 corso di cucina “Alimentarsi bene … con le ricette di Libereso” con Ilaria Bertinelli, food blogger Uno chef per gaia e Claudio Porchia

1° Maggio sabato

· ore 18.00 "LiberesoFestival” concerto con MH, Marcondiro, Simon Dietzsche, Christian G. e altri

· ore 19.00 intervento di Tanya Guglielmi, presidente “Associazione Libereso Guglielmi”

02 maggio 2021

- ore 18.00 Fiori a tavola, un business in espansione? Una tavola rotonda tra i produttori italiani e il CREA-OF di Sanremo, per parlare del fiore commestibile con Marco Carmazzi, Annamaria Cascone, Giovanna Mazzoni e Marco Nigro, Silvia Parodi, in apertura del webinar interverrà Claudio Porchia, coordinatore della "Forza della Natura" e l’incontro sarà moderato dalla giornalista Marzia Novelli