Ligue 1. Vincono le prime tre della classifica: sprint tra Paris Saint Germain, Lille e Monaco

Viaggiano spedite le prime tre della classifica che vincono tutte fuori casa e lasciano inalterata la classifica generale.

Continua a condurre il Paris Saint Germain, che ha vinto a Metz, seguito ad un punto dalla coppia formata dal Lille (che ha vinto a Lione) e dal Monaco (che ha espugnato Angers).

Primo responso definitivo: sconfitto a Rennes, il Digione “saluta” matematicamente la Ligue 1. Un esito scontato che ora è anche sancito dai numeri.

Molti gli spunti che giungono dalla trentaquattresima giornata , a partire dall’importante vittoria interna per il Nizza che “ferma”, forse definitivamente, la rincorsa del Montpellier verso l’Europa. I rossoneri agguantano il 9° posto classifica, ma la distanza che li separa dalla sesta e dalla settima del torneo è troppo ampio per poter continuare a sperare in un miracolo nelle ultime quattro giornate. Piccola curiosità: era dal 21 dicembre 2019 che il Nizza non realizzava 3 reti nella prima parte della gara, quella volta era di scena il Tolosa.

Vincono due delle tre squadre di bassa classifica che stanno lottando per evitare la retrocessione o lo spareggio “salvezza”. Il Nantes va a vincere a Strasburgo, il Lorient batte nettamente il Bordeaux, in piena crisi societaria ed a due passi da un paventato fallimento.

Così tra le ultime della classe perde il solo Nimes, che va ad inguaiarsi ancor più a Lens, contro una squadra che non vuole mollare le posizioni di classifica che contano.

Ora in coda il Lorient è ad un solo punto dal Bordeaux, mentre il Nantes tenta una ricorsa che avrebbe del prodigioso.

Buone notizie dal Marsiglia che sembra aver risolto almeno in parte i suoi problemi: la vittoria a Reims, anche netta, permette ai foceni di rimanere in corsa per un posto in Europa, una “battaglia” a tre col Lens ed il Rennes.

L’unico incontro che non contava della giornata è terminato con la vittoria del Brest a Saint Etienne.



Alcuni giorni per cercare di registrare quanto non ha funzionato a puntino e venerdì 30 aprile le squadre di Ligue 1 si tufferanno nella trentacinquesima giornata, la quart’ultima del torneo. Ormai, per chi lotta in testa ed in coda, non è più possibile sbagliare, ogni incontro può equivalere ad un dentro o fuori.

S’inizierà venerdì 30 con un interessante aperitivo: Marsiglia – Strasburgo, l’Olimpique, che è in ripresa, non potrà sbagliare, la vittoria è d’obbligo per continuare a sperare in un posto tra quelli che contano.

Sabato 1° maggio una bella gara, che vale il doppio, per tutte e due le squadre, sarà Paris Saint Germain – Lens, ma anche Lille – Nizza non sarà da meno.

La lotta per il titolo e quella per un posto in Europa League coinvolgeranno tre formazioni, col Nizza chiamato a fare l’impresa nella difficilissima trasferta nel Nord.

Domenica 2 maggio l’incontro da non perdere sarà l’ennesimo scontro tra Monaco e Lione: questa volta un vero e proprio spareggio tra due formazioni ambiziose. Una gara che merita di essere vista.

Forte pathos su tre campi dove saranno impegnate formazioni alla spasmodica ricerca della salvezza: Brest – Nantes, Lorient – Angers e Nimes – Reims. Spicchi di speranze in altre due gare: Bordeaux – Rennes e Montpellier - Saint Etienne.

Unico incontro dallo scarso interesse sarà Digione – Metz, i primi si preparano alla Ligue 2, i secondi non hanno più nulla da chiedere alla classifica.