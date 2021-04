Festival des Jardins, gli undici giardini fuori concorso (Bozzetti)

Vi sono anche 11 giardini fuori concorso che potranno essere visitati durante la 3a edizione del Festival des Jardins de la Côte d’Azur che si svolgerà dal 9 maggio al 9 giugno 2021: Montecarlonews ne propone gli 11 bozzetti .

Si tratterà di un vero e proprio museo a cielo aperto che consentirà di scoprire, oltre alle 13 creazioni in gara in 5 comuni del dipartimento e nel Principato di Monaco, anche 11 ulteriori splendidi giardini fuori concorso.

Gli undici giardini non in gara di cui proponiamo il bozzetto:

Cannes - Coloration, giardino progettato e realizzato a cura degli Espaces verts de la ville de CannesMenton - Il existe un autre ciel, giardino progettato e realizzato a cura dei Parcs et Jardins de la ville de MentonNice - Jardin d'artiste - Jardin sculpture, giardino progettato e realizzato a cura degli Espaces verts de la ville de NiceAntibes Juan les Pins - Joie de vivre à la pinède, Jardin progettato da Philippe Dalmasso e realizzato a cura degli Espaces verts de la ville d’Antibes Juan les PinsGrasse - L’absolue, giardino progettato e realizzato a cura degli Espaces Verts de la ville de Grasse e dall’artista di Grasse Laurent Emmanuel BriffaudNice - La légende du Paillon, progettato e realizzato a cura dell’AJJH e da Michel PenaPrincipauté de Monaco - Le reflet de l'infini, giardino progettato e realizzato a cura della Direction de l'aménagement Urbain de la Principauté de MonacoSaint Jean Cap Ferrat - Plantes stars, giardino progettato e realizzato a cura del comune di Saint Jean Cap Ferrat in collaborazione con Henri Olivier, Ivana Boris et Elia AscheriCap d’Ail - Scène d’écrivains à la Villa les Camélias, giardino progettato e realizzato a cura degli Espaces verts de la ville de Cap d AilAntibes Juan les Pins - Un cadre suspendu de Campus Vert d’Azur d’Antibes con l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) e la Ville d’Antibes Juan-les-PinsMandelieu La Napoule - Une histoire de quartier, giardino progettato e realizzato a cura degli Espaces Verts de la commune de Mandelieu-La Napoule



Le date della 3° edizione del Festival des Jardins de la Côte d’Azur