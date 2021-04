A maggio il Gran Premio di Montecarlo potrebbe essere il primo ad avere il pubblico sugli spalti

Anche se in numero limitato, il Gran Premio di Montecarlo (previsto per il prossimo 23 maggio) potrebbe essere la prima gara di Formula 1 in Europa a vedere il pubblico sugli spalti. Sarebbero questi, infatti, gli intendimenti della federazione che gestisce il circo della massima espressione motoristica a quattro ruote del mondo.



Una buona notizia anche per la nostra provincia, dove spesso molti tifosi di Formula 1 e della Ferrari, si riversano per poi andare nel Principato a seguire prove e gran premio della domenica. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali anche se la federazione sta monitorando quotidianamente la situazione sanitaria.



Sicuramente la riapertura degli autodromi sarà graduale e potrebbe partire proprio da Montecarlo, per il cui gran premio sono già stati venduti dei biglietti d’ingresso. Le tribune sono state montate e, se accoglieranno spettatori questi dovranno mantenere il distanziamento sociale.



Ricordiamo che Montecarlo sarebbe la prima gara europea con spettatori sugli spalti, visto che la prima è stata quella del Bahrain, a fine marzo, dove una serie di spettatori vaccinati o guariti dal Covid, sono stati fatti accedere alle tribune.