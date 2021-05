L'eterna giovinezza, mito o realtà? Le difese naturali contro il Covid nell'ambito di un corretto stile di vita: protagonisti della puntata il Professor Enzo Soresi e Miriana Trevisan (video)

More News presenta "L'eterna giovinezza: mito o realtà?". Un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

In questa nuova puntata si è parlato della longevità e corretto stile di vita, un binomio indissolubile ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica. Non solo: le buone abitudini ci aiutano a stare in salute, rafforzando le nostre difese immunitarie. Ma serviranno anche come difesa contro il temuto Covid-19?

Ne hanno parlato il Professor Enzo Soresi, primario emerito di pneumologia, intervistato dalla giornalista Laura Avalle. A seguire, ecco la toccante testimonianza di Miriana Trevisan, noto personaggio televisivo.

Rivedi qui la puntata: