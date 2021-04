Ligue 1. E’ bagarre in testa e in coda. Fari puntati su Monaco – Lione di domenica sera

A quattro giornate dal termine, la situazione nel torneo di Ligue 1 è estremamente fluida: in testa, come in coda molte sono le opzioni che sono sul tavolo.

In testa

Tre squadre (Lille, Paris Saint Germain e Monaco) in fila, ma distanziate di un solo punto una dall’altra: può davvero succedere di tutto.

Il Lione, invece, ha perso terreno dopo la sconfitta interna ad opera del Lille, un vero e proprio spareggio, ed ora si recherà a Monaco per giocarsi proprio tutto, ormai non più il titolo, ma il terzo posto che equivale all’accesso in Champions.



Europa League

Oltre ad una delle squadre del gruppo di testa, con ogni probabilità (grazie ai sorteggi di Coppa di Francia che fanno presagire una finale tra Paris saint Germain e Monaco) si aprirà uno spiraglio per una seconda formazione. A giocarsi questa “piazza” tre formazioni: Lens, Marsiglia e Rennes. Una bella battaglia. Una di queste formazioni accederà, come consolazione, alla Conference League .



Coda

Decretata la retrocessione matematica del Digione, i posti da evitare sono gli ultimi due (il terz’ultimo darà l’accesso allo spareggio con una squadra di Ligue 2). A lottare per il quart’ultimo posto sono Nimes e Nantes (appaiate con gli stessi punti) e il Lorient che però di punti ne ha ben 4 in più. In queste ultime ore è esplosa la questione Bordeaux: la squadra è in piena crisi societaria, si parla di libri in tribunale e intanto continua a perdere sul campo. Ha però 5 punti di vantaggio sulla coppia dei penultimi, un bottino che dovrebbe essere sufficiente ad evitare la retrocessione, almeno sul campo.

Per quanto riguarda la classifica cannonieri , Mbappe (Paris Saint Germain) con le sue 25 reti è sempre più solo. Alle spalle, a 18 reti, una coppia formata da Depay del Lione e Ben Yedder del Monaco.

Ottimo sorteggio, per il Monaco, per quanto concerne le semifinali di Coppa di Francia. L’urna ha stabilito che mercoledì 12 maggio si disputerà Montpellier – Paris Saint Germain, mentre il giorno successivo sarà la volta di GFA Rumilly (N2, la quarta serie italiana) – Monaco. Se la finale, come nelle previsioni, fosse tra Paris Saint Germain e Monaco si libererebbe anche un nuovo posto di accesso all’ Europa League in campionato.

Domani, venerdì 30 aprile , le squadre di Ligue 1 si rituffano nella trentacinquesima giornata, la quart’ultima del torneo. Ormai, per chi lotta in testa ed in coda, non è più possibile sbagliare, ogni incontro può equivalere ad un dentro o fuori.

L’apertura delle danze è affidata ad un interessante incontro: Marsiglia – Strasburgo, l’Olimpique, che è in ripresa, non potrà sbagliare, la vittoria è d’obbligo per continuare a “vedere” un posto tra quelli che contano.

Sabato 1° maggio una bella gara, che vale il doppio, per tutte e due le squadre, sarà Paris Saint Germain – Lens, ma anche Lille – Nizza non sarà da meno.

La lotta per il titolo e quella per un posto in Europa League coinvolgeranno tre formazioni, col Nizza chiamato a fare l’impresa nella difficilissima trasferta nel Nord.

Domenica 2 maggio l’incontro da non perdere sarà l’ennesimo scontro tra Monaco e Lione: questa volta un vero e proprio spareggio tra due formazioni ambiziose. Una gara che merita di essere vista.

Forte pathos su tre campi dove saranno impegnate formazioni alla spasmodica ricerca della salvezza: Brest – Nantes, Lorient – Angers e Nimes – Reims.