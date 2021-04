Monaco, alti quasi due metri, senza tatuaggi e maschi: aperto il bando per diventare Carabiniere del Principe

Da oggi è possibile inviare l’adesione e tentare di diventare Carabiniere del Principe: è stato aperto un bando nel Principato di Monaco, essere ammessi non è semplice e i requisiti sono molti, alcuni anche curiosi.

Innanzi tutto l’altezza deve essere tra 1,80 e 2 metri, non bisogna essere tatuati in modo visibile e sono escluse le donne.



E’ lo stesso sito del governo che spiega quali sono le funzioni Carabiniers de Monaco descritta come “un'opportunità unica per il successo personale”.

"Entrare a far parte del Corpo, scrive il sito, significa offrire a S.A.S. il Principe ed al Principato una dedizione totale unita ad un forte impegno personale. Un impegno che potrebbe essere paragonato al sacerdozio.



Garantire l'incolumità della Famiglia, renderle servizi onorari e svolgere le varie missioni che Essa ordina quotidianamente è un privilegio raro. Servire significa garantire al Sovrano e al Principato un ambiente sereno in cui continuare a prosperare e guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo”.



Per poter “sperare” di indossare la divisa i requisiti sono molti, eccoli tutti quanti:

Essere di nazionalità francese o monegasca

Avere un'età compresa tra 19 e 27 anni il giorno dell’inserimento nel corpo (01/02/2022)

Essere single (il matrimonio è consentito alla fine del periodo di prova di un anno)

Altezza rigorosamente tra 1,80 me 2,00 m (eccezionalmente, a seconda delle competenze ricercate, possono essere applicate misure derogatorie)

Essere di ottima salute e avere una buona capacità visiva

Avere un indice di massa corporea (BMI) compreso tra 19 e 25

Saper nuotare

Essere privi tatuaggi visibili

Possedere la patente di guida (B)

Aver partecipato alla Journée Défense et Citoyenneté (JDC) (JDC)

Per i musicisti candidati, possedere il livello CEM / DEM.