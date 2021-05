Per un mese Nizza dà spazio sul web al folklore: è tempo di un "Bal(l)ade virtuale dei Mays"

Ogni anno, a Nizza il 1° maggio si celebra l'arrivo della primavera e, per tutto il mese, la città dà spazio alle tradizioni locali ed alle associazioni folcloristiche a Nizza.

A causa della crisi sanitaria, quest’anno, in luogo della grande festa che si tiene nei giardini di Cimiez, Nizza propone un "Bal(l)ade virtuale dei Mays" con contenuti originali da scoprire dal 1° maggio sul sito https://fetedesmai.nice.fr/

Una serie di iniziative, di musiche, di danze, di quiz culinari, fotografie, filmati.

Insomma gli ingredienti che negli anni “normali”, per un mese intero, erano gioiosamente a disposizione a Cimiez.

Per riaffermare il sostegno della Città di Nizza a quanti si dedicano alla tradizione nizzarda ed allo spettacolo dal vivo, saranno proposti, on line, una serie di concerti folk, registrati per l’occasione con l’aiuto dell'Associazione Lou Cat.

Dal 7 maggio su https://fetedesmai.nice.fr/ e su Youtube saranno inseriti spettacoli di: Badin Badan, La Tremoulina, Les Ptites ouvreuses, Lo Cepon, Lu Barbalucou, Lu Musicant de la countea, Lu Ribaire, Mar et mountagnos, Pistou Connection, Zine.

Oltre a questo ricco programma online, recandosi nei giardini di Cimiez ci si potrà concedere una passeggiata nel verde ammirando il busto della Reine du Carnaval 2020 “La Niçoise” (dal 1° al 30 maggio) e i costumi tradizionali prestati da La Ciamada Nissarda (ogni domenica di maggio dalle 9 alle 18, compatibilmente con le condizioni atmosferiche).

E’ obbligatorio indossare la mascherina e rispettare i gesti della barriera