F1. A Portimao sfuma la centesima pole di Hamilton. Leclerc ottavo, quinto Sainz con l'altra Ferrari

Niente corsi e ricorsi storici a Portimao. Sfuma in Portogallo la pole position numero 100 per Lewis Hamilton, nel giorno dell'anniversario della scomparsa del suo grande idolo e pilota più amato di sempre Ayrton Senna, il 1 maggio 1994 a Imola.

Al palo partirà Valtteri Bottas con l'altra Mercedes, accanto a sé ci sarà proprio il campione del mondo in carica, seconda fila formata dalle due Red Bull di Verstappen e Perez.

Piccolo passo indietro della Ferrari: questa volta entrambi in Q3, Carlos Sainz ottiene un buon quinto tempo mentre Charles Leclerc azzarda il passaggio del Q2 con la gomma gialla, quella con cui la "rossa" ha di solito meno feeling e con cui domani il monegasco scatterà dalla quarta fila dopo l'ottavo posto ottenuto in griglia. In mezzo a loro la Alpine di Ocon e la Mclaren di Norris, con i rispettivi compagni di squadra più indietro (Alonso eliminato in Q2, Ricciardo addirittura in Q1).

Tutto da scoprire cosa succederà domani, su una pista dove tra saliscendi e poco grip, il pilota potrà fare una buona differenza.