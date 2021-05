Quattro tappe per la cultura: il percorso per la riapertura

Il mondo della cultura si sta preparando alla riapertura, graduale, annunciata dal Presidente Emmanuel Macron: il cronoprogramma prevede quattro tappe attese da molti come vero segnale di ritorno ad una normalità fatta di musei, mostre, esposizioni, incontri e spettacoli cinematografici e teatrali.

Queste le “date” ipotizzate dal Presidente Francese



Lunedì 3 maggio

Nessun cambiamento, i luoghi della cultura non sono interessati da questa prima, ma il “passaggio” importante è la fine del divieto di circolazione oltre il raggio di 10 chilometri da casa.



Mercoledì 19 maggio

Teatri, cinema, musei riapriranno i battenti dal 19 maggio e, in contemporanea, se la situazione sanitaria lo consentirà il coprifuoco sarà spostato alle 21. I luoghi di spettacolo potranno tornare così ad ospitare il pubblico nel limite di 800 persone al chiuso e 1.000 all’aperto.



Mercoledì 9 giugno

Il coprifuoco dovrebbe essere posticipato alle 23 e, in contemporanea, i luoghi della cultura potranno ospitare fino a 5.000 persone munite di pass sanitario.



Mercoledì 30 giugno

Potranno essere organizzati eventi con più di 1000 persone, all'aperto e al chiuso, sempre con il pass sanitario. Le discoteche rimarranno chiuse.