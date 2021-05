Soluzioni innovative per l’ambiente: Cannes interagisce con 16 start-up

L’Agglomération Cannes Lérins sta incentivando 16 soluzioni innovative per accelerare la lotta al riscaldamento globale.

Dal 2 marzo 2021, quando è stata lanciato l’Accélérateur de solutions-climat, circa 40 aziende e start-up hanno presentato domanda per aderire all’iniziativa, fra queste ne sono state selezionate 16 suddivise in 8 sezioni.



Trasporto pulito al 100%

NepTech (Aix-en-Provence): catamarani a idrogeno a zero emissioni per trasporto passeggeri e merci.



100% energia pulita

SolarCloth (Mandelieu-La Napoule): integrazione con sottili strati fotovoltaici il materiale tessile;

(Parigi): unità di metanizzazione compatta e modulare che assicurano distribuzione e dislocazione rapide ed adeguate alle esigenze locali;

(Parigi): unità di metanizzazione compatta e modulare che assicurano distribuzione e dislocazione rapide ed adeguate alle esigenze locali; SunWave (La Farlède): allestimento di pontili con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per tutto il giorno, con aree di stoccaggio dell'energia dotate di batterie di seconda vita.



Protezione del mare

NaturDive (Cannes) e BlueLeaf Conservation (Marsiglia-Nizza): informazioni al grande pubblico ed ai diportisti sulla Posidonia, riduzione delle emissioni di gas serra attraverso la conservazione e il mantenimento dei prati di Posidonia in mare;

(Banyuls-sur-Mer): biosensori genetici per il rilevamento di microrganismi viventi e attivi in un ecosistema in grado di proliferare e causare tossicità dell'acqua;

(Banyuls-sur-Mer): biosensori genetici per il rilevamento di microrganismi viventi e attivi in un ecosistema in grado di proliferare e causare tossicità dell'acqua; Green City Organization (Marsiglia): dispositivo intelligente che cattura i rifiuti prima che raggiungano il mare agendo là dove si concentrano, soprattutto nelle canalizzazioni di acqua piovana e, nel contempo, raccogliendo dati sulla qualità dell'acqua.



Agricoltura e alimentazione

Mycophyto (Mougins): biostimolazioni naturali per il potenziamento e la gestione della biodiversità naturale dei suoli (viti, piante aromatiche e medicinali, arboricoltura);

(Mougins): biostimolazioni naturali per il potenziamento e la gestione della biodiversità naturale dei suoli (viti, piante aromatiche e medicinali, arboricoltura); Fortil (La Seyne-sur-Mer): strumento di supporto alle decisioni, definizione e realizzazione di una fattoria urbana basata su un approccio di Open Design.



Gestione sostenibile dei rifiuti ed economia circolare

Axibio (Saint-Cloud): soluzioni digitali per la raccolta e il recupero dei rifiuti organici;

(Saint-Cloud): soluzioni digitali per la raccolta e il recupero dei rifiuti organici; Bio Tank (Pont-du-Casse): attrezzatura intelligente per la raccolta dei rifiuti organici.



Materiali e costruzioni sostenibili

Filiater (Nizza): riciclaggio e riqualificazione di materiali geotermici provenienti da lavori stradali e da scavi di inerti e loro riutilizzo nella costruzione di edifici e nella realizzazione di migliorie;

(Nizza): riciclaggio e riqualificazione di materiali geotermici provenienti da lavori stradali e da scavi di inerti e loro riutilizzo nella costruzione di edifici e nella realizzazione di migliorie; 360SmartConnect (Trans-en-Provence): infrastruttura cloud di tracciabilità universale destinata al mondo delle costruzioni e immobiliare.



Lotta contro i principali rischi

Hydroclimat (Le Castellet): mappatura ad alta risoluzione dell'esposizione di un territorio al rischio climatico.



Moderazione dell'impronta digitale

DNA Storage (Sophia-Antipolis): archiviazione di dati digitali in DNA sintetico.



Alcune di queste soluzioni saranno presentate alla conferenza COUNTDOWN organizzata da TEDxCannes il 26 giugno al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes. I video delle presentazioni (tradotti in cinque lingue) verranno quindi proposti in occasione di un evento globale organizzato nell'ottobre 2021 a Edimburgo (Scozia) e quindi della COP 26 a Glasgow.