Marginalia è la grande mostra sul fumetto nel Principato di Monaco sino a settembre

La mostra Marginalia conduce nel segreto delle collezioni di fumetti presentate al NMNM-Villa Sauber di Monaco sino al 5 settembre.

Costruita grazie a opere da collezioni pubbliche e private, la mostra è un'opportunità per ripensare il rapporto tra i fumetti e la la vita reale.

Seguendo il modello del traumarbeit (lavoro sui sogni) sviluppato da Freud, Marginalia conduce nel segreto delle collezioni con le opere di oltre 90 artisti.

Possiamo ammirare una tavola risalente alle origini dei fumetti, un'arte fiorita nel XX secolo, dove il disegno e la scrittura si incontrano.

Il visual sulla copertina del catalogo, così come il poster della mostra sono stati prodotti appositamente per l'occasione del designer d'avanguardia Herr Seele, come un occhiolino pieno di malizia per incontrare il pittura classica con fumetti. (vedi foto di copertina)

Artisti Partecipanti:

Neal Adams – Alex Barbier – Gilles Barbier – Carl Barks – Jordi Bernet – Enki Bilal – Jean Boullet – Martin Branner – Alberto Breccia – Claire Bretécher – John Buscema – Calvo – Milton Caniff – Yves Chaland – André Chéret – Gene Colan – Guido Crepax – Robert Crumb – Paul Cuvelier – Phil Davis – Rudolph Dirks – Walt Disney – Philippe Druillet – Will Eisner – Lee Falk – Emil Ferris – Max Fleischer – Jean-Claude Floc’h – Jean-Claude Forest – Hal Foster – André Franquin – Frank Frazetta – Gengoroh Tagame – Jochen Gerner – Dave Gibbons – Paul Gillon – Jean Giraud – José Gonzalez – Gotlib – Floyd Gottfredson – Juanjo Guarnido – Ralph Heimdahl – Hergé – Hermann – George Herriman – Burne Hogarth – Edgar P. Jacobs – Jijé – Jeff Catherine Jones – André Juillard – Jack Kirby – Ralf König – Liberatore – Régis Loisel – Milo Manara – Mandryka – Francis Masse – George McManus – Winsor McCay – Jean-Claude Mézières – Frank Miller – Moebius – Tomás Nadal – Kevin O’Neill – Osamu Tezuka – Richard Felton Outcault – Peyo – Georges Pichard – Joseph Pinchon – Gérald Poussin – George Pratt – Hugo Pratt – Benoît Prévot – Benjamin Rabier – Alex Raymond – Julio Ribera – Alain Saint Ogan – José Luis Salinas – François Schuiten – Charles Monroe Schulz – E.C. Segar – Sempé – Denis Sire – Pat Sullivan – Jean Tabary – Jacques Tardi – Maurice Tillieux – Tom of Finland – Roland Topor – Albert Uderzo – Myron Waldman...