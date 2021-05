Oltre 30.000 visualizzazioni per “La Forza della Natura” dedicata ai temi della sostenibilità ambientale, alimentazione e salute

Nei dieci giorni di durata della manifestazione, sono stati proposti 20 eventi tra talk, seminari, corsi, laboratori e dibattiti. Sono state registrate complessivamente oltre 30.000 visualizzazioni degli eventi proposti in streaming, Alla data odierna infatti nei diversi canali social, dove è stato trasmesso l’evento, risultano 30.756 visualizzazioni, ma poiché i video sono ancora disponibili online il dato risulta ancora in costante crescita. Inoltre a questi dati devono aggiungersi le visualizzazioni e i contatti delle mostre digitali e degli eventi soggetti ad iscrizione. In totale sono stati 63 i relatori coinvolti negli incontri, che hanno registrato una media di 2.500 visualizzazioni, Al centro dei dibattiti la sostenibilità ambientale, il rapporto fra salute ambiente e alimentazione, la lotta agli sprechi alimentari e l’alimentazione con i fiori e le erbe spontanee. Al termine della manifestazione il tradizionale appuntamento con il concerto del primo maggio con la musica a chilometro zero proposta da artisti e gruppi liguri.

“Siamo veramente contenti – commenta Claudio Porchia ideatore e organizzatore dell’evento - e orgogliosi del risultato finale che certifica l’apprezzamento per un progetto che non è soltanto il ricordo di un importante personaggio, ma un evento culturale a 360 gradi che si è svolto per la prima volta in formato digitale. Un risultato incredibile ottenuto grazie all’impegno di quanti hanno lavorato e si sono resi disponibili con grande spirito di collaborazione a realizzare questa iniziativa. Dopo la fatica e l’impegno per realizzare questo programma ora ci possiamo finalmente godere la gioia finale per un grande successo, andato oltre ogni più rosea previsione e frutto di un grande lavoro di squadra. Un risultato di tutto rispetto in tempi di Covid, che rilancia la bontà dell'appuntamento ora atteso nella sua versione in presenza prevista per il prossimo anno. A tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, ma anche a coloro che hanno dato anche un piccolo contributo, vogliamo dedicare un grande e sincero ringraziamento: è stato bellissimo registrare una partecipazione così ampia e diffusa su tutto il territorio nazionale. Un particolare ringraziamento a tutte le associazioni intervenute ed in particolare al gruppo Morenews, media partner dell’evento, per la disponibilità e per aver condiviso l’importante valenza culturale della manifestazione.”

Tutti i video di forza della Natura 2021 sono disponbili ai seguenti link:

La FORZA della NATURA - Apertura manifestazione e partenza della staffetta internazionale della “Cucina Ciocheciò”.

https://youtu.be/Cq4KKK-tgI0



“Sostenibilità in tavola: l’impegno degli artigiani in difesa dell’ambiente e della salute” a cura di CNA Imperia con Patrizio Roversi.

https://youtu.be/YWQItAgG5N4



“Un pomeriggio con Libereso” di Franco Revelli.

https://youtu.be/tYLs8Y3XfRU



“Il Giardino della Biodiversità si racconta” con di Marco Damele.

https://youtu.be/Hilj4lVtzto



“Libereso e la famiglia Calvino” a cura del “Calendario Valtellinese” con Edi Simonini e Claudio Porchia.

https://youtu.be/RRNki7Xu8tc



“FloweMI, la Milano-Sanremo si veste di green!” a cura di Hortives Milano.

https://www.facebook.com/231421317254377/videos/155775183144622



“La cucina di Libereso” a cura di “Cucina e Benessere” con le Chef Silvia Ciuffardi e Luciana Rondelli.

https://youtu.be/GpVbLIMwhDM



“Il primo giardino dei Calvino a Sanremo: villa Angerer tra storia e botanica” a cura dell’Ass. “Ponente Ambiente Cultura” con Fulvio Cervini, Marco Alberti, Marco Macchi, Gianni Valenzano ed Enzo Barnabà.

https://youtu.be/yScpQyQfTho



“I fiori commestibili in cucina” a cura di Hortives Milano con gli Chef Domenico e Giuseppe Andrea Virgilio.

https://youtu.be/MDTQiTNJ9QE



“Colori, profumi e mimetismo delle orchidee spontanee del Ponente ligure” con Valentina Pulinetti e Alfredo Moreschi.

https://youtu.be/qmdZR_YHQ4I



“Storie e ricette per portare la natura in tavola” con la Chef Eleonora Matarrese e Claudio Porchia.

https://youtu.be/8o5q9NZsJDc



“La scuola parentale e l’educazione in natura: un approccio a misura di bambino” a cura di “Seminarmonia” con Cecilia Fazioli e Christian Gullone.

https://youtu.be/bYvtMC-BJgM



“La Cipolla Egiziana e Libereso” con Marco Damele.

https://youtu.be/9EztkUQKhI4



“Quando la Birra incontra l’Uva” a cura di www.italiangrapeale.org con Andrea Filippini, Andrea Camaschella, Guido Palazzo, Andrea Piacenza e Diego Lupano.

https://youtu.be/UXoLED5PxYM



“Star Flower” a cura di Hortives Milano con Marco Nigro.

https://youtu.be/frhuua0b6zM



“LiberesoFestival” concerto a cura di Utopia Music con Sue, Simon Dietzsche, MH Band, Claudia Murachelli, Marcondiro, Christian G. e Tanya Guglielmi.

https://youtu.be/ba1z18DFDUo

“Fiori a tavola, un business in espansione?” con Barbara Ruffoni, Giacomo Carmazzi, Anna Maria Cascone, Marco Nigro, Silvia Parodi, Claudio Porchia.

https://youtu.be/TclAnfaMHyA