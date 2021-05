Accordo tra Principato di Monaco, territori della Costa Azzurra e della Corsica per lottare contro l’inquinamento del mare

In occasione del salone EVER che si terrà dal 5 al 7 maggio a Monaco, verrà sottoscritto un accordo tra il Principato ed alcune realtà territoriali francesi, della Costa Azzurra e della Corsica, per confermare l’impegno a ridurre l'uso della plastica ed accentuare la lotta all'inquinamento da plastica nel Mediterraneo.

L'80% dei rifiuti di plastica in mare proviene da fonti terrestri: qualunque sia la loro dimensioni, l'imballaggio, i sacchetti di plastica e persino le maschere e i guanti costituiscono un vero flagello per mari e oceani. È quindi essenziale proteggere e preservare gli ecosistemi marini e costieri.



Dal 2015, BeMed fondata a Monaco dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, la Fondazione Tara Océan, la Fondazione MAVA, la Fondazione Surfrider Europe e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) lavorano per ridurre questo flagello.



L’accordo, alla presenza del principe Alberto II, verrà sottoscritto da Jean Claude Guibal (Communauté d’Agglomération de la Riviera Française), Christian Estrosi (Métropole Nice Côte d’Azur), Valérie Bozzi (Communes de la Piève de l’Ornano et du Tavaro), Charles Voglimacci (Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien).

Il Principato di Monaco sarà rappresentato da Bernard Fautrier, Ministro plenipotenziario, Consigliere speciale del Principe Albert II e lo Stato francese da Alexandra Valetta Ardisson, deputata delle Alpi Marittime.