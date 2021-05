Alla scoperta del Santuario di Notre Dame de Laghet, tanto amato da monegaschi e nizzardi (Fotogallery)

Il Santuario di Notre Dame de Laghet si trova nel comune de La Trinité, a pochi chilometri dal centro di Nizza ed è raggiungibile utilizzando la “penetrante” e inerpicandosi poi sulle prime colline che fanno da contorno alla città.

La chiesa Barocca, meta continua di pellegrinaggi, risale al 1656.

Gode di una crescente reputazione di “luogo dei miracoli” e , a testimoniarlo centinaia di ex voto che , anno dopo anno, crescono oltre ad altrettante lucine accese davanti ad un dipinto della Madonna molto venerato.

Dal 1978 a “reggere” il Santuario sono i frati benedettini del Sacre Cœur de Montmartre assieme con i sacerdoti della diocesi.

E’ anche funzionante un ampio centro di accoglienza.

La storia ricorda che in questo Santuario il 26 marzo 1849 sostò Carlo Alberto, reduce dalla disfatta della “fatal Novara”, ormai sulla via dell’esilio : una lapide testimonia il fatto.

Struggenti la messa cantata da gruppi di suore ed anche la continua discesa di pellegrini nella cripta percorrendo una stretta scala che porta ad un’altra statua della Madonna ed a centinaia di ex voto.

Per il paesaggio verde e riposante e per l’ambiente circostante si tratta di una vera e propria oasi di pace e serenità a non più di un quarto d’ora di auto dal centro di Nizza.