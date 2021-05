Biesse srl è al tuo servizio per organizzare correttamente le finiture del tuo progetto di ristrutturazione

Alla fine di un progetto di ristrutturazione, le finiture, dopo i lavori strutturali, rappresentano la continuazione del cantiere e includono tutto ciò che renderà la tua casa abitabile, come gli impianti idraulici, il riscaldamento, il condizionamento, i rivestimenti, i pavimenti, l'arredo bagno, i sanitari, le rubinetterie, le porte, i serramenti, le scale e molto altro ancora.

Ma dove scegliere le finiture migliori che faranno parte integrante dell'edificio?

La Biesse srl da quasi un ventennio rappresenta un punto di riferimento nel Ponente Ligure per professionisti, imprese, artigiani ed utilizzatori finali offrendo la più vasta gamma di prodotti nel settore dell'edilizia e non solo. La società è specializzata nella distribuzione di prodotti da costruzione, manutenzione, ristrutturazione e arredo.

Nata nel 2002 dalla volontà imprenditoriale di Alberto Corradini, l'azienda, che dapprima si occupava del solo settore edile, con un grande magazzino di laterizi e materiali siderurgici, negli anni successivi si è affacciata su nuovi fronti, implementando la sua offerta commerciale e realizzando uno showroom dedicato alla ceramica di alta qualità e all’arredo bagno di design. Oggi la sede e i depositi occupano una superficie di circa 35.000 metri quadrati.

La Biesse srl mette a disposizione, ogni giorno, ovunque nel Ponente Ligure e Costa Azzurra, tutti i prodotti che rispondono alle esigenze di professionisti e privati, proponendo oltre 50.000 articoli disponibili tra i brand più esclusivi. Lo scopo dell'azienda è quello di accompagnare la clientela, dalle prime fondamenta fino alla realizzazione completa dell’abitazione, senza trascurare neanche il minimo dettaglio.

Ad accogliervi ci sarà uno staff, cortese e sempre disponibile, che parla anche francese e che ascolterà le vostre esigenze, vi darà consigli e troverete insieme le soluzioni più convenienti per voi. Tra gli articoli proposti vi sono aziende come Ideal Standard, Porcelanosa, Marazzi, Devon&Devon, Samo e così via. Il tutto viene offerto a prezzi altamente concorrenziali, garantendo sempre un'ottima qualità. Lo staff dello show room è a disposizione per offrire consulenze personalizzate, consigli e assistenza continua così da farti vivere un'esperienza d'acquisto positiva e permetterti di realizzare la casa dei tuoi sogni.

Per ulteriori informazioni:

Biesse srl

Via Armea, 148

18038 Sanremo

Tel. +39 0184 514092/3

Fax. +39 0184 514091

Email. info@biesseedilizia.it

Sito: http://www.biesseedilizia.it/