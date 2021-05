Nizza, crescono i “parcheggi” riservati alle biciclette

Per facilitare ed incrementare l’utilizzo delle biciclette in città ed agevolare gli spostamenti senza l’utilizzo di veicoli privati, Nizza ha intrapreso la strada dei parcheggi dedicati alle due ruote posizionati in luoghi strategici e, soprattutto, posti in condizioni di sicurezza.

Al momento sono stati attivati :

Parc Relais Gare Thiers che conta 180 posti ed è dotato di strutture per legare le due ruote, armadietti e attrezzature indispensabili per gonfiare le ruote ed effettuare interventi di manutenzione.

Parc Relais Charles Ehrmann che conta 100 posti;

Parking Corvésy nel Vieux Nice: 10 spazi;

Parking Promenade des Arts: 10 spazi in locale chiuso (gratuito)



Entro fine 2021 saranno attivati:

Parc Relais Vauban (50 posti);

Bâtiment Connexio (100 posti);

Altri punto sosta per le biciclette saranno attivati a Tzaréwitch e Goiran.

Tutti le aree dedicate al parcheggio delle biciclette saranno dotate di strutture per gonfiare le gomme e di piccole officine di riparazione.



Verranno inoltre posizionati altri parcheggi chiusi e custoditi per biciclette nelle aree pubbliche: si tratterà di box movibili in grado di essere spostati facilmente, secondo le esigenze.



Inoltre, sotto il profilo della programmazione urbana, saranno previse aree per la sosta delle biciclette nei progetti di lavori pubblici ed anche i privati dovranno prevedere ad includere questo servizio nei progetti di nuova realizzazione di abitazioni, uffici e spazi commerciali.