“Quasi normalità”, l’aeroporto Nice Côte d'Azur si prepara all’estate

L’aeroporto Nice Côte d'Azur guarda avanti e lo fa con ottimismo: i voli crescono e, per quest’astate, sarà assicurata la copertura di 90 destinazioni in 37 Paesi.

La ripresa del traffico aereo è sottolineata da un programma di voli che si amplia con 11 nuove rotte tra cui 2 nuove destinazioni, Minorca e Southampton.

Fatte salve le aperture delle frontiere, torneranno i voli a lungo raggio verso New-York e Dubai.

La ripresa a pieno ritmo dei voli rafforza l'attrattiva e il dinamismo della Côte d’Azur e viaggia di pari passo con la strategia sanitaria attuata dall'aeroporto per creare le condizioni di fiducia che sono essenziali sia per le compagnie aeree sia per i passeggeri.

Con oltre mille voli previsti a settimana nel pieno della stagione, rispetto ai 1.400 dell'estate 2019, la Côte d’Azur potrà fruire di un'ampia gamma di collegamenti.

In particolare :

La Francia rappresenta da sola 18 destinazioni con quattro nuove linee: Brest e Nantes, con Transavia, Lille con Volotea e La Rochelle con EasyJet.

Una ripresa beneaugurante che ha fatto dire a Franck Goldnadel, Presidente del Comitato Esecutivo di Aéroports de la Côte d’Azur che: “Il nostro programma di volo per questa estate riflette l'attrattività del territorio, il suo dinamismo economico e culturale e la fiducia delle compagnie aeree e dei passeggeri nella nostra politica sanitaria.

Questo è il motivo per cui, con i nostri team e partner, faremo un punto d'onore essere all'altezza di questa fiducia e della nostra responsabilità nei confronti della salute dei viaggiatori e dei residenti in Costa Azzurra, applicando rigorosamente le misure decise dalle autorità”.