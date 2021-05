Notte bianca a Villeneuve Loubet con 'Moi, Claude Monet'

Villeneuve Loubet organizza una notte dei musei digitale con la proiezione di un film d'eccezione: "Moi, Claude Monet".

Un evento da scoprire gratuitamente sabato 15 maggio dalle 18 fino a mezzanotte sul sito della città www.villeneuveloubet.fr

Questo documentario, tratto dal catalogo “Exposition sur large screen”, svela, grazie ad estratti della corrispondenza dell'artista, nuove sfaccettature dell'uomo che ha dato i natali al movimento impressionista e che è stato sicuramente uno dei pittori più influenti e rinomati del il XIX e l'inizio del XX secolo. In tournée in Europa, nei luoghi in cui ha dipinto, "Moi, Claude Monet" è un'intima esplorazione cinematografica di alcune delle ambientazioni di culto più amate nell'arte occidentale.



Nella versione originale (inglese) con sottotitoli in francese Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kOe1pERQwDk