Riapre il Negresco: per la Côte d’Azur è una gran bella notizia

Oggi, giovedì 6 maggio è una data da segnare sul calendario, uno di quei “giorni simbolo” che segnano le tappe di un periodo estremamente difficile e danno fiducia per guardare avanti: riapre a Nizza l’hotel Negresco.

Un momento atteso con impazienza per tutto anche per il ruolo che il “simbolo” della Promenade des Anglais rappresenta per il turismo e per l’economia locale.



Il Negresco riapre presentandosi con un nuovo aspetto, non solo all’esterno: certificazione internazionale, impegno green, arte in tutte le sue forme, programmi di cultura e famiglia, nuova governance.

Ogni particolare è stato curato a partire dal pranzo stellato in camera che sarà proposto in occasione della riapertura



Virginie Basselot, chef stellata Michelin e Meilleur Ouvrier de France, assicurerà innovazione e creatività al centro della propria tavola, affidandosi all'eccellenza dei produttori della Riviera ed ai prodotti di stagione che vengono sublimati con una cucina sobria, elegante e valorizzati da una tecnica in linea con la ricerca e la fantasia.



Per la riapertura la Chef propone un menù in camera rivisitato, non solo piatti stellati di Chantecler ma anche un lunch per godere appieno il clima della Riviera. In attesa di scoprire a maggio i nuovi menù de La Rotonde ed a giugno quelli del ristorante Le Chantecler.



L'arte nelle eccezionali Suite del Negresco

Sono uno di quei luoghi che appartengono a pieno alla storia degli hotel di lusso. Teste coronate e i più grandi artisti vi hanno soggiornato. I mobili sono stati scelti pezzo dopo pezzo da Madame Augier, un'appassionata collezionista di opere d'arte.

Le 10 Eccezionali Suite del Negresco propongono un viaggio nell'arte vista mare: gli stili diversi, Napoleonico, Rinascimentale o Contemporaneo, rendono ogni Suite unica, una pepita nel cuore dell'hotel.



Il nuovo programma suites d’Exception offrirà bellissime sorprese inclusa una visita guidata personalizzata per conoscere le principali opere del Negresco che sono oltre seimila: dal lampadario dello zar al tetto in vetro, alla facciata Belle Époque, un viaggio tra Versailles e Saint Phalle, un’esperienza indimenticabile.



Anche i bambini sono al centro dell'attenzione al Negresco: grazie al suo arredamento da Luigi XIII ai giorni nostri, il Negresco è anche un luogo di svago che consente scoperte straordinarie per i più piccoli.



Il Negresco ha ottenuto la certificazione GBAC STAR (Global Biorisk Advisory Council) nell'ottobre 2020. L'hotel ha attivato protocolli fra i più esigenti in termini di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive.