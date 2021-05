Terza edizione del No Finish Line® Nice: si corre dal 26 maggio on line

Dalla sua creazione nel 2018 sul Quai des Etats-Unis, il No Finish Line® Nice, un evento sportivo e solidale aperto a tutti, si pone nuove sfide.

Durante l'ultima edizione del 2019, quasi 5000 corridori e camminatori hanno percorso 70.713 km, trasformati in 70.713 euro per finanziare progetti a favore dei bambini svantaggiati o malati della Costa Azzurra.





A causa della crisi di Covid, la No Finish Line® Nice 2021 sarà on line da mercoledì 26 maggio 14:00 a domenica 30 maggio 16:00 e si è posta l'obiettivo di percorrere almeno 40.000 km!

Una squadra di volontari tanto più coinvolta ed entusiasta perché il formato della corsa è inedito; una Nice No Finish Line® che, per la prima volta, è accessibile contemporaneamente ai corridori di tutto il mondo; una comunicazione digitale che sarà ottimizzata e permanente sui social network perché sarà il vettore predominante di contatti e scambi, informazioni e convivialità della corsa; un obiettivo ambizioso in chilometri da percorrere per questo nuovo formato di corsa, ma che permetterà di raccogliere migliaia di euro per aiutare i bambini resi ancora più fragili dalla crisi sanitaria internazionale.

Per ogni chilometro percorso la No Finish Line® Nice si impegna a donare 1 euro* (a seconda dei fondi raccolti) per sostenere progetti per bambini malati o svantaggiati.

→Iscrizioni per individui e squadre. Si fanno, con pagamento sicuro, sul sito www.nofinishlinenice.fr o direttamente sull'applicazione Nofinishline® (creare un account nel profilo poi registrarsi in "registrazione") dal 29 marzo. Costo 12€

→Partecipazione. Devi scaricare l'applicazione gratuita Nofinishline® (su Apple Store - Google play), selezionare la gara No Finish Line® Nice e avviare il timer. Devi correre almeno 1 km per essere contato, corrispondente a 1 giro del circuito.

→ Risultati. Saranno continuamente trattati dal computer e potranno essere consultati in qualsiasi momento sul sito nofinishlinenice.fr. I punteggi finali saranno comunicati sui social network e sul sito.

Informazioni: sul sito www.nofinishlinenice.fr - per e-mail: nflnice06@gmail.com - tel: +33(0)6 10 46 75 79

www.nofinishlinenice.fr