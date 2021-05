“Benvenuti a Nizza!”, la città attiva un servizio per aiutare i nuovi residenti (Video)

La città di Nizza si mette a disposizione di quanti giungono in città per abitarvi , facilitandoli nelle prime necessità anche di tipo burocratico.

Nizza è stata classificata al primo posto, nel 2021, tra le città con popolazione superiore ai 300mila abitanti per la qualità della vita e attira nuovi residenti ogni anno. Per permettere a queste persone di stabilirsi è stato loro dedicato un servizio per aiutarle e sostenerle che si dota di alcune novità e si adegua alla situazione sanitaria.

Non è sempre facile approdare in un territorio poco conosciuto anche se offre paesaggi da cartolina: occorre gestire le procedure amministrative, trovare soluzioni per le esigenze dei bambini, individuare tutti i vantaggi offerti dalla città e sapere dove rivolgersi.

Per un cambio di residenza senza stress, i nuovi cittadini beneficiano un servizio completamente dedicato che, in questo periodo segnato dalla crisi sanitaria, si presenta in diverse forme:



Servizio municipale dedicato attivato dalla semplice registrazione allo 04 97 13 52 25 o tramite e-mail a nouvellesnicois@ville-nice.fr



Guida gratuita ai servizi chiave per sentirsi a proprio agio, disponibile negli uffici aperti al pubblico e online ( clicca qui );



Video di benvenuto, online sul sito del Comune di Nizza e sui social network;

con la partecipazione di amministratori locali per presentare i vari servizi della Città e scoprire la sua storia e il suo ricco patrimonio.Questo sistema sarà integrato, non appena le condizioni igieniche consentiranno di riunire nuovamente il pubblico, dall'organizzazione di eventi quali visite guidate della città, caffè partecipativi e una cerimonia di benvenuto per i nuovi nizzardi.