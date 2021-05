La Polizia Municipale di Nizza si affida ai droni (Foto)

I droni in dotazione alla Polizia Municipale di Nizza

Lo scorso anno, in primavera, nel pieno della crisi sanitaria, la città di Nizza fu la prima in Francia ad utilizzare i droni per diffondere messaggi informativi alla popolazione.

L’esperimento dimostrò l'utilità e l'efficacia di questa tecnologia al servizio del pubblico: dopo che il Parlamento ha approvato la legge sulla sicurezza globale, che consente l'uso dei droni, la polizia municipale di Nizza si è dotata di tre dispositivi.

Nel corso della presentazione, avvenuta alla Colline du château, sono stati simulati alcuni scenari diversi che illustrano l’utilizzo dei droni nelle attività di polizia:

Messa in sicurezza di un sito a seguito di eventi particolari;

Individuazione di attività sospette o cercare una persona che si é smarrita;

Definizione in 3D gli effetti di un disastro naturale.