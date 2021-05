Nizza, cambia la viabilità all’Ovest della città. Interessati gli italiani che utilizzeranno il Colle della Lombarda per raggiungere la Costa Azzurra

Voie Mathis in progetto

Una comunicazione del comune di Nizza della quale è meglio tenere conto , per non rischiare di finire inghiottiti da qual che ingorgo, soprattutto nelle ore di punta.

L’informazione “tocca” non poco gli italiani, soprattutto quanti si recano verso i grandi centri commerciali lungo la Plan du Var o decidono, per giungere in Francia, nella stagione estiva di percorrere il valico della Lombarda, ormai l’unico a collegare Basso Piemonte con la Costa Azzurra e che verrà aperto nelle prossime settimane dopo la chiusura invernale.

Sono in atto, a Nizza, i lavori per creare un collegamento tra l'uscita occidentale della Voie Mathis (la sopraelevata) e l'ingresso della A8, attraverso la costruzione di un tunnel.



Una nuova infrastruttura particolarmente attesa dalla popolazione di Nizza, che ridurrà il numero di veicoli sulla Route de Grenoble e su Avenue Grinda, con conseguenti notevoli benefici ambientali e un netto miglioramento della qualità della vita degli abitanti dei quartieri occidentali.



Conseguentemente si sono rese necessarie modificazioni alla rete stradale e in particolare sulla Route de Grenoble e su Boulevard René Cassin a partire da martedì 11 maggio 2021 per una durata prevista di 18 mesi .



, il traffico sarà chiuso in direzione ovest-est tra Boulevard Paul Montel e il ponte SNCF. L'asse Nord-Sud sarà aperto per raggiungere Boulevard René Cassin. Boulevard René Cassin , a ovest del ponte SNCF, la strada sarà senza uscita e accessibile solo per il parcheggio dell'edificio Plaza. A est, il traffico sarà chiuso al ponte SNCF e una deviazione sarà messa in atto da Avenue Saint-Augustin.

Al fondo di questo articolo le due planimetrie con le modifiche dei percorsi.