F1. Prova di maturità per la Ferrari in Spagna. Leclerc, gran gara e quarto posto del monegasco. Vince ancora Hamilton

Son successe tante cose, ma nel risultato finale non è cambiato niente. Il podio del Gran Premio di Spagna di Formula 1 vede sempre gli stessi tre protagonisti, nell'ordine Hamilton, Verstappen e Bottas, al termine di una gara combattutissima con un gran sorpasso al via dell'olandese con la sua Red Bull ai danni del campione del mondo, ma alla lunga è venuta fuori la prova di forza della Mercedes.

La bella notizia di giornata arriva da Charles Leclerc: anche il monegasco compie la sua prova di forza, dimostrando un'ottima e confortante solidità della Ferrari. Gran sorpasso su Bottas in curva 3 al primo giro che ha ricordato quello di Alonso nel 2013 il giorno della sua ultima vittoria in rosso (e per ora in Formula 1), con la Mercedes del finlandese tenuta dietro fino al primo pit stop, sognando un podio riacciuffato dopo la seconda inaspettata sosta di Bottas ma in pratica non ancora fattibile.

Ancora superiori Mercedes e Red Bull, nonostante la seconda guida dei tori, Sergio Perez, venga tenuto dal monegasco a distanza di sicurezza per gli ultimi venti giri anche dopo la seconda sosta effettuata dal messicano e da Leclerc.

Un quarto posto che sa di prova di maturità superata in chiave classifica costruttori, in cui McLaren raccoglie un sesto e un ottavo posto con Ricciardo e Norris e in mezzo a loro si piazza l'altra Ferrari di Sainz. Il tutto alla vigilia di Montecarlo, con Leclerc che riassaporerà il gusto di correre per le strade di casa con la consapevolezza di poter tornare a cogliere un risultato importante, forse più del quarto posto di Barcellona. Appuntamento a domenica 23 Maggio nel Principato.