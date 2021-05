Ippica: il grande appuntamento a giugno con il Longines Global Champions Tour trasloca da Cannes a Valkenswaard

Valkenswaard ospiterà il Longines Global Champions Tour di Cannes dal 4 al 6 giugno.

La città di Cannes, in Costa Azzurra, è stata un appuntamento fisso nel circuito globale LGCT, ma nelle circostanze attuali non è stato possibile preparare l'evento per soddisfare tutti i più recenti requisiti normativi di sicurezza. La decisione di dotare la nuova sede rafforza il forte impegno per il salto ostacoli ai massimi livelli.

Con oltre 500 scuderie permanenti e diverse arene di sabbia con fondamenta di alta qualità, la sede ospita il maggior numero di eventi quest'anno.

I migliori cavalieri e cavalli del mondo si sfideranno nella splendida e nuovissima arena in erba presso la sede appositamente costruita a Valkenswaard.

Il cambio di sede da Cannes a Valkenswaard si aggiunge al già previsto LGCT di Valkenswaard dal 20 al 22 agosto. I fan possono aspettarsi una festa di salto ostacoli ai prossimi eventi di Madrid (21 - 23 maggio) e Ramatuelle, Saint-Tropez (27 - 29 maggio) prima di dirigersi a Valkenswaard (4 - 6 giugno), che sarà trasmesso con il nuovo servizio di streaming GCTV innovativo con copertura in diretta, approfondimenti sul back stage, analisi speciali e commenti multilingue.