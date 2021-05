Festival des Jardins, alla scoperta di quelli di Menton (Foto)

La 3a edizione del Festival des Jardins de la Côte d’Azur è in pieno svolgimento e rimarrà aperta fino al 9 giugno 2021: un vero e proprio museo a cielo aperto che consente di scoprire 13 creazioni effimere in concorso in 5 comuni del dipartimento e nel Principato di Monaco oltre a 11 ulteriori splendidi giardini.

Le località interessate sono Antibes Juan les Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nizza e Monaco saranno pure allestiti a Cap d’Ail, Mandelieu la Napoule e Saint Jean Cap Ferrat.



Con l’aiuto di Luisella Cappio, che ha scattato le fotografie, proponiamo i giardini di Menton.

Menton - Jardin Biovès

Rendez-vous chez l’artiste a cura di Johanna Bonella e Abel Flosi;