La “nostra” salute attraverso sei audio: un’iniziativa della città di Nizza

La città di Nizza lancia una serie di podcast per offrire agli ascoltatori l'opportunità di essere accompagnati su alcuni temi della vita quotidiana.

Il tema affrontato è la salute, al centro delle preoccupazioni di ogni cittadino, tema non sempre facile da affrontare.

Il formato podcast è stato privilegiato per consentire l'ascolto in ogni momento, così da trattare in tutta riservatezza argomenti tanto vari quanto utili, a volte inquietanti ma sempre con un approccio positivo.

L'obiettivo è aiutare l'ascoltatore ad essere un protagonista nella propria salute, aiutandolo in situazioni complesse nelle quali potrebbe trovarsi.

La serie dedicata alla salute, intitolata " Psy, sex & drug " affronterà sette argomenti tra loro diversi come la salute mentale, i consumi rischiosi, i prodotti utilizzati impropriamente come il gas esilarante, la salute sessuale, il consenso e tanti altri argomenti da ascoltare gratuitamente su tutte le piattaforme di podcasting (podcastics, deezer, spotify, google).



Si alterneranno negli audio medici e operatori che racconteranno le loro esperienze, senza filtri e senza compromessi. Si potranno ascoltare persone di Nizza che racconteranno le loro esperienze, i loro sentimenti, così che le loro parole possano rassicurare, motivare, risvegliare e soprattutto accompagnare.



Verrà messo in rete un podcast a settimana che sarà disponibile su Podcastics, Deezer, Spotify e Google.

Il primo, già disponibile, tratta il tema “Confinato, deconfinato e il nostro morale in tutto questo?”, a cura di Elénore Brocq psicologa presso il CHU Pasteur di Nizza. ( Clicca qui )



Seguiranno





Dal 17 maggio: Capisci e parla con tuo figlio . A cura di Guillaume Ozenda, éducateur spécialisé au CSAPA Olivetto de la Fondation de Nice.

. A cura di Guillaume Ozenda, éducateur spécialisé au CSAPA Olivetto de la Fondation de Nice. Dal del 24 maggio: Consumi a rischio da parte dei giovani: la droga . A cura di Justine Lorsolo, responsable de l’activité de Prévention et référente Addiction à la Mutualité française.

. A cura di Justine Lorsolo, responsable de l’activité de Prévention et référente Addiction à la Mutualité française. Dal 31 maggio: C onsumi a rischio da parte dei giovani: il gas esilarante . A cura di Justine Lorsolo, responsable de l’activité de Prévention et référente Addiction à la Mutualité française.

. A cura di Justine Lorsolo, responsable de l’activité de Prévention et référente Addiction à la Mutualité française. Dal 14 giugno: Il diritto di dire di no . A cura di Khadidja GUEBACHE, Par Khadidja Guebache, chargée de mission au CIDFF Centre d’information sur les droits des femmes et des familles.

. A cura di Khadidja GUEBACHE, Par Khadidja Guebache, chargée de mission au CIDFF Centre d’information sur les droits des femmes et des familles. Dal 21 giugno: Lotta all'HIV: il preservativo ma non solo. A cura del dottor Pascal Pugliese, médecin infectiologue à l’Hôpital de l’Archet au CHU Nice.



