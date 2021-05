"Nissa Bicyclette": un anno all’insegna della bicicletta: la Métropole promuove le due ruote

A partire da questo mese, verrà avviata, in francese ed inglese, una grande campagna di comunicazione denominata "Nissa Bicyclette".

Si svilupperà per tutto quest’anno a sarà contrassegnata da eventi ed attività sportive.

In particolare :

La Fête du Vélo a giugno, con un mercatino delle biciclette, laboratori di riparazione e marcatura di biciclette. Coinciderà con la pedonalizzazione, la domenica, del Quai des Etats-Unis e parte della Promenade des Anglais;

Corsi destinati ai bambini, durante tutta l'estate, nelle piazze di Nizza e nei giardini pubblici;

Una settimana dedicata alla bicicletta in occasione della Settimana Europea della Mobilità nel mese di settembre.

La Métropole Nice Côte d'Azur effettuerà gratuitamente la marcatura delle biciclette per contrastarne il furto, attività che rientra tra quelle intraprese per suscitare sempre maggior interesse nei confronti della bicicletta ed incoraggiarne l’uso.

Buona parte del successo delle iniziative passeranno attraverso la capacità di incutere interesse nei giovani e, per questa ragione, verranno intraprese alcune specifiche azioni:

Attività educative riservate agli alunni delle scuole attraverso l'operazione "Saper andare in bicicletta". Per l'anno scolastico 2020/2021 il servizio giovani sta intervenendo in 12 scuole, il numero delle istituzioni scolastiche sarà implementato il prossimo anno.

Creazione di una partnership con l'Università di Nice Côte d´Azur per promuovere la pratica tra gli studenti.

Organizzazione di specifiche attività nei quartieri attraverso officine di riparazione e di rimessa in pristino.

In coincidenza con il lancio delle proposte collegate con la mobilità sostenibile, sarà organizzata una settimana per sensibilizzare il personale municipale e metropolitano alla bicicletta attraverso laboratori di riparazione di biciclette, laboratori per principianti e marcatura di biciclette.

L'istituzione, in collaborazione con l'ufficio metropolitano del turismo e il servizio del patrimonio, di 3 nuovi percorsi ciclabili “storici” che consentano di scoprire i luoghi più belli della città in bicicletta e per la maggior parte su percorsi segnalati.