Una “balade” in mezzo ai fiori (Foto)

Dal giallo violetto, dallo scarlatto all’azzurro, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Gli occhi si deliziano, una passeggiata, anzi una balade lungo la Promenade du Paillon svela quanto sia varia e spettacolare la natura quando esplode la primavera.

Colori e profumi che si alternano, praticamente senza soluzione di continuità e propongono il meglio di sé: i fiori.

Oltre 12 ettari di verde, in mezzo alla città, migliaia di piante, specie protette che si alternano ad altre comuni, oltre 2 mila piante di oeillets, il fiori “tipico” della città: la Promenade du Paillon costituisce un vero polmone per Nizza. In queste giornate di maggio, un …polmone fiorito!