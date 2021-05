Il Gran Premio di Monaco come non lo hai mai vissuto, ecco terrazze, paddok, terrazze e luoghi unici

Società specializzata in experience esclusive e ospitalità durante le principali manifestazioni sportive, All Sport propone le migliori soluzioni personalizzate, declinate sia per le aziende che per i privati, per offrire momenti unici e irripetibili, nelle location prestigiose tra le più celebrate dell’ambito sportivo.

All Sport, in associazione con la travel Company KKM, è agente esclusivo per l’Italia di Formula 1 Experiences e permette di avere accessi privilegiati, altrimenti assolutamente off-limits, che vanno dal posto in tribuna con area hospitality dedicata, al Paddock Club con accesso guidato ai box, al giro in pista con il truck dei piloti.

“L’esclusiva sul mercato italiano ci consente di offrire diverse opportunità ai clienti storici e potenziali con molteplici possibilità di personalizzazione” – spiega Roberto Bianchi, founder di All Sport e Official Agent F1Experiences in Italia – “La possibilità di inserire un Gran Premio di Formula 1 abbinato alla destinazione finale di un viaggio rende il prodotto appetibile sia per le Aziende che investono in programmi incentive, che per le agenzie di eventi e agenzie di viaggio, sia in ottica business che in ottica leisure”.

All Sport oltre alla F1 offre un’ampia scelta di pacchetti dedicati ai più svariati eventi sportivi e non solo: MotoGP, Le Mans, Ryder Cup di Golf, ATP di Tennis, Coppa America, Palio di Siena, Superbawl, Kentucky Derby esperienze di guida su auto Gran Turismo, volo in pattuglia acrobatica a bordo di aerei militari da addestramento, ICE experience in Lapponia con vetture Porsche guidate su lago ghiacciato, esperienze nel deserto alla guida di vetture off road 4×4, gare di Formula E, un evento alternativo e sostenibile, dedicato a vetture monoposto spinte da motori elettrici. Trasformare l’evento in una travel experience è la mission di All Sport, che ha creato un’alleanza con Only4You, specializzata in soluzioni taylor made.

All Sport non vende viaggi e incentive da catalogo ma esperienze senza prezzo, regalando alle persone la possibilità di fare ciò che amano a prescindere dal contesto in cui si trovano, vacanza o viaggio di lavoro.

allsport.travel