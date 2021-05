Marbled Chocolate Bar è il dolce creato da Yazid Ichemrahen per il BeefBar di Riccardo Giraudi

Ecco la storia di un incontro gourmet, ma soprattutto inaspettato, quello di Riccardo Giraudi, imprenditore nella ristorazione con numerosi format attivi, tra cui BeefBar e Yazid Ichemrahen, campione del mondo di pasticceria nel 2014 e campione di pasticceria francese nel 2013.

Yazid Ichemrahen lavora le sue creazioni con la stessa tecnica di una madeleine di Proust: per suscitare emozioni, per farci viaggiare in un dolce ricordo del passato. Destrezza è la parola chiave di questa stella nascente del regno gourmet, durante la creazione della sua pasticceria, tanto nel preciso sodalizio dei sapori quanto nel gioco delle consistenze, così come nella ricerca perfetta dell'armonia in bocca.

Per Beefbar nasce un dessert chiamato "Tavoletta di cioccolato marmorizzato". Caratterizzata da tre consistenze, questa barretta è la definizione dell'elegante equilibrio tra acidità e dolce, cremoso e croccante, minimalismo e golosità.

Sotto un guscio di marmo nero di Carrara croccante si nasconde un biscotto lavorato come un brownie al cioccolato fondente 72% puro Venezuela e burro di Isigny zangolato, un croccante di mandorle di Valencia, cioccolato bianco della Costa d'Avorio e fleur de sel de Guérande, una mousse di cioccolato fondente 72% puro Venezuela, potente vaniglia dall'India, pralina in 2 stati e un dolce flusso di caramello.