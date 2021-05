Ligue 1, rallenta il Lille. Si deciderà tutto domenica prossima

Quasi tutto rinviato agli ultimi 90 minuti. Sono pochi i verdetti che la penultima giornata di campionato ha consegnato alla “storia” del torneo.

L’unica sentenza definitiva viene dal “fondo” dove il Nimes, sconfitto in casa dal Lione, saluta in anticipo la massima serie e si unisce al Digione (battuto fra le mura amiche dal Nantes) nella retrocessione diretta in Ligue 2.

Per quanto riguarda il vertice, il Lille, costretto al pareggio interno dal Saint Etienne, riduce ad un solo punto il vantaggio sul Paris Saint Germain che, invece, non ha avuto problemi ad avere ragione del Reims.

Nei quartieri alti vincono il Monaco che “regola” il Rennes e il Marsiglia, che sconfigge l’Angers, mentre il Lens è stato sconfitto dal Bordeaux e potrebbe pagare caro questo risultato.

Il Nizza ha fallito l’ultimo incontro casalingo, alzando bandiera bianca di fronte allo Strasburgo.

Per quanto concerne la lotta per evitare il terz’ultimo posto in classifica che costringe allo spareggio con una squadra di Ligue 2, il Lorient ha “contabilizzato” tre importanti punti a spese del Metz. L’incontro senza particolare interesse tra Montpellier e Brest si è concluso con un salomonico pareggio

Prima dell’ultima di campionato, però, sarà la volta della Coppa di Francia: la finale della 104a edizione della Coupe de France si terrà mercoledì 19 maggio 2021 a Parigi.

Creata nel 1917, la competizione riunisce club professionistici e dilettantistici.

La finale vedrà opposti il Paris Saint Germain e il Monaco.

Quindi tornerà il campionato con la trentottesima ed ultima giornata, chiamata a dare le risposte che ancora mancano o a consentire una passerella finale alle formazioni che ormai più nulla hanno da chiedere al torneo.

Tutte le gare si disputeranno domenica 23 maggio con inizio alle ore 21.

In trasferta sia il Lille (ad Angers), sia il Paris Saint Germain (a Brest), mentre a Lens si incontreranno due tra le più belle formazioni del torneo il Lens e il Monaco.

Trasferta a “cuore sgombro” per il Nizza che scenderà in campo a Lione, mentre il Marsiglia viaggerà alla volta di Metz.