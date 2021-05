Monaco avrà l'opportunità di riaprire?

Sta tornando il bel tempo, e con la primavera sono arrivati anche il caldo e i primi soli. Ma gli abitanti di uno dei paesi più ricchi pro capite del mondo hanno decisamente avuto un’esperienza della pandemia diversa rispetto agli altri. Durante il lockdown, location da favola come l’Hotel de Paris sono rimaste aperte per offrire cibo e bevande ai residenti, rispettando sempre le precauzioni per la sicurezza. Eppure il Principato di Monaco ha dovuto impegnarsi per garantire un lockdown secondo le aspettative dei suoi abitanti. L’estate scorsa abbiamo visto delle strategie interessanti, come i vassoi da colazione galleggianti e i tetti retrattili per i ristoranti. Ma oltre alla potenziale riapertura di hotel e servizi, cos’altro potrebbe cambiare per i ricchi e famosi del Principato?

Il ruolo dello smartphone – Come previsto, gli smartphone avranno un ruolo chiave per offrire un’esperienza sicura agli ospiti. Nell’ultimo anno sono stati usati molto con i menù digitali e le informazioni inviate direttamente sui dispositivi mobili. Non si tratta di un vero e proprio cambiamento visto che le opzioni contactless per i check-in negli hotel, l’ingresso nelle camere e per altri servizi esistono da tempo. Eppure, questa possibilità verrà sicuramente esplorata più a fondo dal momento che il contactless sta diventando sempre più un servizio chiave per l’innovazione.

Le attività si spostano sul web – Abbiamo visto dei cambiamenti radicali in diversi aspetti della vita di tutti i giorni. Un esempio notevole è il settore dell’intrattenimento, che ha spostato molte attività sul web contribuendo così alla crescita dei servizi online. Lo abbiamo visto proprio nel Principato di Monaco, famoso per la grande quantità di turisti in visita al Casinò di Monte Carlo e al Casinò Café de Paris, e quindi duramente colpito dalla chiusura. Data la fantastica location che offre, il Principato è anche popolare tra i VIP e i giocatori più appassionati. Con la chiusura a causa della pandemia, questi ultimi si spostati online per continuare a intrattenersi con i giochi da casinò più famosi come Poker e Roulette. Su Casinos.it troviamo un elenco di casinò online che hanno avuto un grande successo in questo periodo. Ora che Monaco e le sue location più importanti stanno per riaprire, sarà interessante scoprire se i giocatori torneranno ai casinò stanziali o se continueranno a giocare online.

Torneranno i grandi eventi? – Recentemente è stata discussa la possibilità per i casinò di riaprire in occasione dei grandi eventi di quest’anno. Il prossimo appuntamento importante è sicuramente il Grand Prix di Monaco che include una serie di corse nel mese di maggio e la F1 il 23 dello stesso mese. Nonostante le notizie recenti suggeriscano un miglioramento nei dati della pandemia, non è ancora certo se hotel e servizi turistici potranno riaprire in tempo per il GP, e questa dunque potrebbe essere una corsa senza la presenza dei fan.

Visto che molti considerano i mesi dell’estate come un potenziale periodo di riaperture, Monaco ha ancora tempo per trovare le strategie migliori per riaprire più velocemente. Nonostante il Principato abbia la sua indipendenza, le misure restrittive devono comunque essere concordate con la Francia. Questo potrebbe dunque causare ulteriori ritardi.