Cannes presenta la sua estate di concerti, balletti ed eventi al Palais de Festival

L'estate del 2021 celebra il grande ritorno di concerti, balli, umorismo al Palais des Festivals. Il cinema è il denominatore comune, in risonanza con il Festival di Cannes che si svolge eccezionalmente dal 6 al 17 luglio. Michel Legrand vede una serata a lui dedicata con Natalie Dessay e Pierre Boussaguet Quartet.

Goran Bregovic non mancherà, ma ci saranno anche i ballerini hip-hop Pockemon Crew, con il loro spettacolo "Silence, on tour!" ed il balletto Julien Lestel con Dream. Anche l'Orchestra di Cannes si ispira al cinema, aprendo questa stagione con un omaggio ad Astor Piazzola il musicista del cinema e propone una serata Cine-Concert dedicata a Charlie Chaplin.

Benjamin Biolay e Marc Lavoine firmano il loro ritorno sul palco con nuovi album. Gli spettacoli sono per lo più all'aperto sulla Terrazza del Palais des Festivals che si affaccia sul mare, sul Porto Vecchio, e il cui sfondo del suo palcoscenico non è altro che il Suquet illuminato. Il Grand Auditorium ospiterà il Balletto Julien Lestel e il comico Bun Hay Mean, mentre l'omaggio a Piazzola si svolgerà il 22 luglio al Théâtre Debussy.

Tutte le info su https://www.palaisdesfestivals.com/