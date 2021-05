L'eterna giovinezza, mito o realtà? Speciale RSA in tempo di Covid, per non dimenticare: protagonisti della settima puntata la Dottoressa Mariuccia Rossini e Maria Teresa Ruta (video)

More News presenta "L'eterna giovinezza: mito o realtà?". Un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle ogni mercoledì alle ore 21 sul nostro quotidiano online.

Come hanno vissuto questo anno di pandemia le residenze socio assistenziali, comunemente chiamate case di riposo? Come ha reagito il personale all’emergenza e che cosa è cambiato nelle procedure dopo questa esperienza? Ne ha parlato, nella settima puntata in collegamento dal suo studio la Dottoressa Mariuccia Rossini, Presidente di Agespi (Associazione Gestori Servizi sociosanitari e cure Post Intensive).

La giornalista Laura Avalle ha intervistato Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva, oltre che giornalista, scrittrice e attrice teatrale.

Rivedi qui la puntata: