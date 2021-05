Campagna di stampa e agevolazioni: Cannes si prepara al lungo ponte di Pentecoste

La Città di Cannes, in coincidenza con la riapertura dei negozi, dei bar e dei ristoranti, ha lanciato due massicce campagne di comunicazione in città, sui media locali e sulle reti sociali.

La prima, il cui slogan è "A maggio, compra quello che ti piace", con l’invito ad approfittare del prossimo lungo ponte di Pentecoste, che comprenderà anche lunedì 24 maggio.

Per l’occasione sarà reso pedonale il centro cittadino, saranno organizzati spettacoli di strada e sarà possibile parcheggiare in centro per tutto il giorno a 5,50 euro.





La seconda stimola i sensi e richiama al piacere di riscoprire i rapporti sociali, soprattutto nei ristoranti, nei negozi e nei luoghi di cultura.

Nel corso del fine settimana, quando i negozi saranno autorizzati ad occupare il suolo pubblico con bancarelle, sono previsti intrattenimenti in rue d'Antibes, rue Meynadier (sfilate di ballerini e di artisti di strada) e nel centro di La Bocca (sabato 22 mattina).