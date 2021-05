Il Vieux Nice si prepara ad ospitare una nuova edizione del “Championnat du monde de pan bagnat”

Uno dei cibi tipici della cucina nizzarda, quello forse universalmente conosciuto e vittima di imitazioni a volte al limite della scomunica per come i nizzardi sono legati alle loro tradizioni e mal digeriscono modifiche che snaturino la ricetta tradizionale, è il pan bagnat.

Una ricetta semplice, una cucina povera, un “panino” da mangiare in spiaggia, prendendo il sole e guardano gli spruzzi delle onde. Libri e libri raccontano la storia del pan bagnat e si dilungano nel descriverne la ricetta e l’unica alternativa concessa: o l’acciuga o il tonno.

Il resto “sta scritto” e chi ci prova a modificarlo “peste lo colga”.

Domenica 5 giugno a partire dalle 14,30 , si svolgerà l'edizione "targata 2021" del “Championnat du monde de pan bagnat” nato nel 2017.

Non si tratta di una manifestazione goliardica, da prendere col sorriso, perché sul pan bagnat a Nizza proprio non si scherza, ma una gara alla quale tutti sono inviti a partecipare portando il panino già preparato in casa propria.

Ad organizzare il primo campionato mondiale di Pan Bagnat sono l’Association des Commerçants e il ristrorante A Buteghinna: l’appuntamento è in Rue du Marché 11, nel Vieux Nice.

Una giuria composta da specialisti della cucina nizzarda, per nulla indulgenti e molti legati alla tradizione, degusterà e deciderà a chi merita di essere consegnato il primo trofeo della storia.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite: su internet è facile reperire la ricetta tradizionale. Il consiglio è quello di attenersi al testo, ogni variante, anche minima, potrebbe essere punita molto severamente. Su tutto a Nizza si può scherzare, ma sul pan bagnat proprio no.

Al termine della manifestazione i "Pan Bagnat" saranno venbduti a dei ristoranti di Nizza e il ricavato sarà devoluto alla Fondation Lenval a favore dei bambini ricoverati in ospedale.