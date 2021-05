Lo Yachting Festival di Cannes si svolgerà dal 7 al 12 settembre

Per tradizione l’evento inaugurale della stagione nautica e il più grande salone nautico in acqua in Europa, lo Yachting Festival, quest’anno sarà uno dei primi eventi di richiamo a riaprire i battenti dal 7 al 12 settembre 2021, a Cannes nel cuore della Riviera francese.

Dal Vieux Port a Port Canto, da un’estremità all’altra della celebre Croisette, la migliore proposta internazionale di imbarcazioni a motore, a vela, monoscafo o multiscafo sarà presentata dai più grandi nomi della nautica da diporto. Grazie alla rinnovata fiducia degli espositori questa edizione 2021 nasce sotto buoni auspici con circa 600 imbarcazioni, 430 espositori già iscritti e più di 140 anteprime (ossia il 10% in più del 2019)!

Il Vieux Port accoglierà 450 imbarcazioni a motore da 5 a 45 metri e le novità si annunciano numerose. Il salone continua a rinnovarsi con:



- Lo sviluppo della zona riservata ai multiscafo a motore con circa 15 unità da 12 a 29 metri,

- L’evoluzione degli spazi a terra riservati ai motori fuoribordo ed entrobordo per offrire maggiore visibilità e comfort di presentazione ai motoristi di unità piccole e medie,

- La creazione di una zona riservata alle prove in mare situata al di fuori dell’area espositiva per facilitare le prove limitando i movimenti all’interno del porto a vantaggio della sicurezza,

- La progettazione di un’area in acqua dedicata alle imbarcazioni elettriche.

Senza dimenticare la Luxury Gallery, uno spazio dedicato all’arte del vivere, realizzato attorno a bei marchi del lusso per il massimo piacere dei visitatori appassionati di begli oggetti. Al Port Canto la seconda edizione dello Spazio Vela si annuncia fin d’ora molto promettente con 108 nuove imbarcazioni da 10 a 35 metri, monoscafo e multiscafo di cui 20 novità mondiali.

Le unità a vela si potranno scoprire accanto ai settori «Yacht Brokerage & charter», che riuniscono una cinquantina di imbarcazioni d’occasione di più di 22 metri e dei «Toys», giocattoli nautici per grandi e piccini!

Il Port Canto accoglierà per la prima volta un settore dedicato all’innovazione con la presentazione di numerose start-up. Il salone 2021 è realizzato nel totale rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore.

In attesa della votazione della legge, la presentazione di un pass sanitario dovrebbe quindi essere obbligatoria per i visitatori che intendono partecipare all’evento. Sarà diffusa una comunicazione dettagliata via via che le norme sanitarie saranno confermate per consentire agli espositori e ai visitatori di predisporre per tempo il salone. «Lavoriamo in stretta collaborazione con le equipe della Municipalità di Cannes e del Palais des Festivals per accogliere espositori e visitatori in condizioni ottimali. Dopo una lunga assenza siamo impazienti e ben lieti di ritrovarci a Cannes e sappiamo già che i nostri espositori hanno in serbo delle belle sorprese per i nostri visitatori. Di che farli sognare! » conferma Sylvie Ernoult, direttrice dello Yachting Festival

Per maggiori informazioni sullo Yachting Festival, visitare www.cannesyachtingfestival.com