Il mercato dei produttori: nel Vieux Nice tra primizie e prodotti del territorio (Foto)

Il Mercato dei produttori in Place Gautier nel Vieux Nice

Spazio, tanto spazio, per i produttori locali, per quanti lavorano la terra a Nizza e nell’entroterra per proporre le loro primizie.

In Place Gautier, nel Vieux Nice, a lato del Palazzo che ospita la Prefettura e che fu dei Rois Sardes, si sviluppa ogni giorno, dal martedì alla domenica, il mercato des “producteurs”.

E’ uno spettacolo anche solo passeggiare in mezzo a frutta, verdura ed anche fiori “targati Nizza”, scoprire la ricchezza del territorio ed anche le sue offerte più genuine.

A lato il grande mercato alimentare e quello dei fiori, ma il marché des producteurs, come testimoniano le fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo, mantiene un fascino tutto articolare che “profuma” di genuinità ed ha l’inconfondibile sapore dei “prodotti” proposti con amore da chi i ha coltivati e, forse anche, vezzeggiati.