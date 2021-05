Festival des Etoilés Monte-Carlo, nel Principato dal 29 maggio spazio alla grande cucina stellata

Per Monte-Carlo Société des Bains de Mer questo è un anno all’insegna della gastronomia. Parallelamente all’arrivo dello Chef Yannick Alléno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, alle novità attese nelle cucina dell’Elsa al Monte-Carlo Beach, al ritorno di Andrea Berton all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, quest’estate il Gruppo, che può vantare ben 7 stelle, annuncia un festival di cene a partire dal mese prossimo da straordinarie coppie di Chef.



La manifestazione prenderà il via il 29 maggio al Blue Bay, presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, con la regia degli chef Marcel Ravin & Michel Sarran. Seguiranno altre performance di eccezionali coppie di Chef, all’opera nei vari ristoranti stellati del Gruppo, e che si alterneranno fino alla serata finale, in occasione della quale tutti gli Chef stellati del Gruppo proporranno la cena di chiusura del Festival, che avrà luogo presso il Casino de Monte-Carlo.

In realtà, più che d’un festival si tratterà di una vera e propria celebrazione della gastronomia, orchestrata dai suoi protagonisti, gli Chef talentuosi che la fanno risplendere, quegli stessi Chef che negli ultimi tempi ci sono così tanto mancati.

« Festival des Etoilés Monte-Carlo »: una programmazione grazie a cui potrete degustare i frutti di collaborazioni inedite con la regia di Marcel Ravin, Franck Cerutti, Dominique Lory, Michel Sarran, Riccardo Camanini, Michel Guérard e Mauro Colagreco.

Ogni mese, da maggio a novembre prossimi (esclusi luglio & agosto) una coppia di Chef vi proporrà una cena unica in uno dei ristoranti del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer - per l’esattezza presso Le Blue Bay al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Le Grill all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Le Louis XV-Alain Ducasse all’Hôtel de Paris o ancora l’Elsa al Monte-Carlo Beach.

Per l’occasione, gli Chef « della casa » hanno scelto un ospite di prestigio, con cui formeranno un duo multi-stellato, che vi offrirà una cena eccezionale a 4 mani. Si tratterà di autentici eventi gastronomici, in virtù dei quali vedrete riuniti due talenti, due visioni della cucina nonché due grandi personalità. È quindi con immenso piacere che vi annunciamo la partecipazione di Michel Sarran, Riccardo Camanini, Mauro Colagreco e Michel Guérard, che hanno accettato l’amichevole invito dei loro colleghi Marcel Ravin, Franck Cerutti e Dominique Lory.

Questo primo Festival raggiungerà il culmine con una serata conclusiva nella prestigiosa Salle Médecin del Casino de Monte-Carlo. Gli Chef Monte-Carlo Société des Bains de Mer presenteranno per l’occasione le loro pietanze « Signature ». Un viaggio in una galassia stellata come solo Monte-Carlo Société des Bains de Mer sa offrivi.



Ecco il programma del Festival des Etoilés Monte-Carlo 2021

MAGGIO

29 maggio -Cena al Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Marcel Ravin accoglie lo chef Michel Sarran, del ristorante Michel Sarran**, a Tolosa.

GIUGNO

11 giugno - Cena al Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo

12 giugno - Pranzo e cena al Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo

Franck Cerutti accoglie lo chef Riccardo Camanini, del ristorante Lido 84*, a Gardone Riviera (Lago di Garda).

SETTEMBRE

Data da stabilirsi - Elsa, Monte-Carlo Beach

OTTOBRE

15 ottobre - Cena al Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris

Dominique Lory accoglie lo chef Michel Guérard, del ristorante Les Prés d’Eugénie***, a Eugénie-les-Bains.

NOVEMBRE

5 novembre – Cena al Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Marcel Ravin accoglie lo chef Mauro Colagreco, del ristorante Le Mirazur***, a Mentone



Cena di chiusura della manifestazione al Casino de Monte-Carlo con la partecipazione di tutti gli Chef stellati di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Un festival in tutta serenità con Monte-Carlo Cares

E per un momento in tutta serenità, il COYA Monte-Carlo ha predisposto per la sicurezza dei suoi clienti e collaboratori il programma Monte-Carlo Cares, un certificato sanitario rilasciato dal Bureau Veritas, di modo che la più esclusiva tra le destinazioni d’estate sia anche la più sicura.

Prenotazioni

. Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort:

Tel. +377 98 06 03 60 - Email : Reservation-McBay@montecarlobay.mc

. Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris e Le Grill :

Tel. 377 98 06 88 64 – Email : restaurantshoteldeparis@sbm.mc