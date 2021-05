Sapori, colori e profumi del territorio a due passi da Nizza: il posto giusto per riconciliarsi con la natura (Foto)

Superato lo stadio Allianz Riviera, all’altezza della caserma dei pompieri di Saint Isidore, lungo il Chemin de la Ginestiere, al numero 19, troviamo una pépinière, un vivaio, che è un po’ anomalo nel suo genere e che merita di essere visitato, non solo per i fiori e le piante che vi si coltivano, ma per molte altre ragioni.

E’ sufficiente scorrere le fotografie che pubblichiamo al fondo di questo articolo e che sono state scattate da Patrizia Gallo per rendersene conto.

Non si tratta solo di un vivaio, ma anche di un luogo ove si possono acquistare i prodotti del territorio, genuini e di ottima qualità.

Dai pomodori all’olio di oliva, dalle tapenade alla birra ed al rhum.

Si tratta de “le Amazones”, le jardin des saveurs, gestito da due amiche Claudine Auda e Maud Mazzanti, che il nome dell’attività hanno mutuato dal Rally Roses des Sables che, tutto al femminile, si corre in Marocco e che promuove la prevenzione del cancro al seno, dal quale Claudine é uscita fuori.

Un viaggio di pochi chilometri dal centro di Nizza lungo la Route de Grenoble e si giunge alla pépinière: un ambiente profumato, che invoglia a provare i prodotti, a gustarli ed anche a trascorrere qualche ore in un ambiente rilassante.

Durante il confinamento il luogo è stato scoperto da gestori di altre attività, così sono giunti un pescivendolo ed un venditore di polli arrosto…il che non guasta e rappresenta un valore aggiunto.

Qualità, gusto, sapori del territorio e la grande simpatia di Claudine Auda et Maud Mazzanti: tutti ingredienti che consigliano un piccolo spostamento e…qualche acquisto.