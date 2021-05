Estate di yoga con Benedetta Spada: appuntamenti a Monaco

Benedetta Spada, dal 2008, presta suo volto, le sue conoscenze e suo spirito a delle riprese video che possono aiutare in caso di isolamento, di sedentarietà, di preoccupazioni, di confusione mentale e di cattive abitudine alimentari. Dal 3 Giugno.



Il benessere in radio e su tutti i social

Guida esperta di benessere già ai tempi di Radio Montecarlo con Luisella Berrino, quest'estate Benedetta Spada mette a disposizione i suoi saperi. Nel suo libro Yoga in viaggio, aveva consegnato ai lettori una lista di locali dove mangiare per un corpo sano e l'anima in pace, che ora potrete ritrovare sul profilo Instagram con dei post dedicati a chi vive in Riviera francese e Sanremo. Questo è l'ultimo di 5 progetti web per il benessere collettivo con partner come DeAgostini, Gazzetta dello Sport, IODonna e tutti social media.

Frutta e verdura per la salute

Su Tik Tok, negli ultimi 4 mesi, sono stati fatti 30 video per illustrare le proprietà curative specifiche della frutta e verdure, ispirandosi ai lavori di Medical Medium, illustro guida spirituale di Novak Djokovic, Farrell William, Silvester Stallone e tanti attori e cantanti americani. Durante l'estate approfondirà queste informazioni fondamentali in un estate come questo, che vede sempre più persone che vanno al biologico voler saperne di più. A questo proposito, a Villa Miki, hotel sull'Aurelia a Bordighera si terranno conferenze "Saperi e Sapori" sulla consapevolezza alimentare tutti sabati del mese di Giugno alle 18.



La yogini senza paura

Il problema di questo tempo è di non perdere la calma, e già nel 2008 con DeabyDay, urban yoga aveva significato fare fare esercizi di consapevolezza corporea dovunque ti trovi. Durante il Lockdown alcuni di noi sono rimasti a casa, a fare lavoro da remoto. Questi 10 esercizi originali sono stati creati per fare delle pause dal telelavoro. In 3 minuti, risolvi a forza di volontà i tuoi problemi che iniziano con un rallentamento del respiro, una mente rigida, e un assenza di prospettiva oltre al materialismo. Ansia e preoccupazioni spariscono con la danza del cuore, i contrattempi vengono affrontati in minor tempo, la stanchezza e lo stress non si fa sentire dopo alcuni esercizi facili.



Yoga, bellezza e sport

Con IODonna, da Napoli a Genova, a Torino e Venezia, il Yoga Tour ha permesso a Benedetta di incontrare centinai di donne, per fare passare il messaggio che la salute è una scelta non di perfezione ma di umanità. Gli esercizi yoga praticati in un ambiente ecologico, producono a lungo andare, un equilibrio dei maggiori sistemi come quello ghiandolare migliorandone la capacità di equilibrio interno, quindi la gestione emotiva. Questo insegnamento dello yoga, non era più arrivato forte e chiaro dai tempi di Yesudian.



In fine un anno fa con Gazzetta Active (RCS Mediagroup), IO Rigenero la Mente è stato in alternativa ai workout fisici, la realizzazione di una serie di 11 video per usare la mente pubblicati a Marzo nel primo lockdown. Da come respirare dopo e prima usare la mascherina, come usare questo momento per eliminare le proprie paure con l'attivazione del guaritore interiore o ancora come non reagire alla paura. Ritrovi tutto questo materiale prezioso on line digitando "benedetta Spada" e il nome del progetto.



Ritrovi quest'estate Benedetta su Tik Tok, Instagram e in presenza :

- A montecarlo al Woo, 4 rue Princesse Caroline, per le conferenze.



- Al domaine di Agerbol che rimane 747 chemin des vallières a Roquebrune

Maggiori info al +33 6 80 86 80 03 o via email domainedagerbol@gmail.com



- A Villa Miki, Via Lagazzi 14 a Bordighera per lezioni di yoga e corsi di cucina.

Prenotate via Whatsapp 3427785368.