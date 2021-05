Ciack si gira “Menteur”. Promenade, spiaggia e Negresco trasformati in una grande scena (Foto)

Dopo aver riscosso un enorme successo in Canada, la commedia Menteur di Émile Gaudreault, sta per “trasformarsi” in un film, le cui scene vengono girate in questi giorni a Nizza.

Tutto attorno al Negresco sono apparsi cartelli di divieto di sosta per far spazio sia ai mezzi della produzione, sia alle scene che vi vengono girate.

Anche una parte della spiaggia prospicente l’Hotel della Promenade è stato trasformato ed occupato da attori e tecnici.

Il protagonista è l’attore e comico Tarek Boudali che, in questi giorni, può essere visto nelle sale con la commedia 30 Days Max. E’ affiancato da Artus, Pauline Clément, Karim Belkhadra, Claire Nadeau, Florence Müller e Louise Coldefy.

Il lungometraggio è prodotto dalla casa francese Gaumont.

Fino al 30 giugno le scene saranno girate in Costa Azzurra, il regista è Olivier Baroux, che ha diretto, tra l’altro, il film Les Tuches.