Sorgerà un nuovo giardino a pochi passi dall’ufficio imposte di Nizza (Foto)

Nel cuore di Nizza, a due passi dal Palazzo che ospita l’ufficio delle imposte e dal mercato di Liberation, un brutto parcheggio sta per trasformarsi in un lussureggiante giardino.

Si tratta dell’area, prossima alla chiesa, del tutto particolare per la propria architettura, dedicata a Jeanne d'Arc.

I lavori sono appena stati avviati e, quando saranno ultimati, nascerà un giardino di 2.200 metri quadrati con un parcheggio sotterraneo in grado di ospitare 200 vetture, aree per le biciclette e punti di ricarica per le auto elettriche.

Nizza disporrà così di un ulteriore polmone verde, costituito da alberi, piante officinali e spazi di svago e ricreazione, che assicurerà anche un'isola di freschezza in grado di assicurare una temperatura gradevole in tutte le stagioni.

Uno spazio per il riposo e il relax in grado di valorizzare ancor di più l'emblematica chiesa di Jeanne d'Arc.