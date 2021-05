Torna la grande musica, all’Opera di Nizza ed al Kiosque à Musique

Riapre l’Opera di Nizza con un ricco programma che cerca di recuperare i lunghi mesi di chiusura al pubblico.

Il calendario del mese di giugno



Werther di Jules Massenet

Mercoledì 2 giugno ore 18

Venerdì 4 giugno ore 18

Domenica 6 giugno ore 15



Prezzi: da € 12 a € 82 (studenti € 5)



Dramma lirico in 4 atti e 5 tableaux

Libretto di Edouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann, quindi Goethe

Presentato per la prima volta all'Opera Imperiale di Vienna il 16 febbraio 1892.

Direzione musicale Jacques Lacombe

Regia, scenografia, costumi Sandra Pocceschi e Giacomo Strada

Luci Giacomo Gorini





Circo! Prima mondiale di Sergio Monterisi

Mercoledì 9 ore 14,30 e 17

Prezzo unico: 12 € (studenti 5 €)

Su libretto di Magali Thomas

In collaborazione con El Sistema Opéra Méditerranée





Orchestre Philharmonique de Nice

Primo concerto

Sabato 12 ore 20

Domenica 13 ore 15

Perruchon

Kienta Kienv (con l'Orchestre et les Chœurs de l'Ecole du Domaine du Possible), suite dogorienne pour chœur d'enfants et orchestre

Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle et orchestre nº 1 en la mineur op. 33

Poulenc

Sinfonietta

Violoncelle Gautier Capuçon

Direction musicale Lionel Bringuier



Secondo concerto

Venerdì 18 giugno ore 20

Sabato 19 giugno ore 16

Ravel

Concerto en sol pour piano et orchestre

Bizet

Symphonie en ut majeur

Piano Jean-Yves Thibaudet

Direction musicale Lionel Bringuier





Inoltre presso il Kiosque à Musique del Jardin Albert Ier

Nei giorni:

8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 giugno alle ore 12 con entrata gratuita e libera nel limite dei posti disponibili.

Ballet Nice Méditerranée

Masterclasses et ateliers chorégraphiques

Presentati da Éric Vu-An, Directeur artistique

Éric Vu-An propone, durante il mese di giugno, alle ore 12 presso il Kiosque à Musique nel giardino Albert I, una serie di masterclass e laboratori coreografici in compagnia di danzatrici e danzatori.