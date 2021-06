Un grande amore: Nizza e il jazz (Video)

Trascorrere qualche momento alla scoperta del magico mondo del jazz e del suo straordinario legame con Nizza, questa l’opportunità che offrono, in momenti di coprifuoco, i servizi culturali della città di Nizza.

Nell’ambito delle iniziative on line di “cultivez vous” viene proposto un video, reportage di Azur TV, che conduce alla scoperta di una delle mostre più frequentate: "Jazzin’Nice. 70 ans d’amour du Jazz".

Ilaveva proposto, nel 2018, la mostra "": era stata l’occasione per vivere e conoscere le ragioni del forte legame che lega la Capitale della Costa Azzurra con il jazz.Una passione che favorì l’integrazione dei musicisti americani nella vita culturale della città, fin dal 1917.

Nel corso del tempo, i più grandi nomi del jazz hanno calcato i palchi della città mentre, nel 1976, il corso di jazz del Conservatorio di Nizza favorì la nascita del gruppo di giovani artisti " Jazz des trois saisons " che s’installò nella salle Grappelli dal 1982. I più grandi jazzisti internazionali come Miles Davis, Lionel Hampton e Dizzy Gillespie sono tornati regolarmente a Nizza, mentre una generazione di jazzisti di Nizza come Barney Wilen e André Ceccarelli si esibiscono in tutto il mondo.

La mostra ha raccontato il percorso del jazz a Nizza attraverso documenti iconografici (poster, fotografie), musiche, suoni (dischi in vinile, cd), video (estratti di concerti, interviste), strumenti musicali, opere grafiche, programmi, opuscoli.